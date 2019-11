Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Schmuck und Geld hat ein Einbrecher am Sonntag in Laupheim erbeutet. Nach Angaben der Polizei war der Täter zwischen 11 und 19.15 Uhr an einem Haus in der Olympiastraße am Werk. Dort brach er ein Fenster auf und stieg ein. Mit Schmuck und Geld konnte er unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.