Einbrecher erbeutet Bargeld in Geschäft

Bei einem Einbruch in ein Geschäft hat ein Einrecher Bargeld erbeutet. Das berichtet die Polizei. Am Dienstag kurz vor Mitternacht brach ein Unbekannter die Eingangstür zu dem Geschäft in der Biberacher Straße auf. In dem Verkaufsraum fand der Einbrecher Bargeld und nahm es mit. Damit flüchtete er unerkannt. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter der Telefonnummer 07392 / 963 00 entgegen.