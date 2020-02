Einbrecher erbeuten Bargeld

Einen Gullideckel haben bislang unbekannte Täter Dienstagnacht für einen Einbruch genutzt: In der Biberacher Straße schlugen sie die Türscheibe eines Gastronomiebetriebs ein, teilt die Polizei mit. Den Gullideckel hätten die Täter zuvor von einer angrenzenden Straße entwendet. In das entstandene Loch sei ein Mann mit seinem Auto gefahren. Dabei entstand nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei kein Sachschaden. Die Einbrecher erbeuteten in dem Gastronomiebetrieb Bargeld und flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.