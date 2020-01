Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga Süd ein weiteres schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Die Rot-Weißen müssen am Samstag zur HSG Fridingen/Mühlheim reisen, die gerade an den vergangenen Spieltagen mit starken Ergebnissen für Aufsehen gesorgt hat. Die Begegnung in der Sepp-Hipp-Halle beginnt um 20 Uhr.

Nach der deutlichen Niederlage mit zehn Toren am vergangenen Wochenende beim TSV Deizisau setzt der Laupheimer Trainer Roland Kroll gegen die HSG Fridingen/Mühlheim auf eine Reaktion seiner Mannschaft. Neben einer besseren Einstellung der Spieler, die zuletzt auf der Platte standen, hofft der HRW-Coach, außerdem auch noch auf Rückkehrer aus dem Krankenstand. So soll der Rückrundenstart der Laupheimer nicht vollends verpatzt werden. „Wir wollen diesmal ein ganz anderes Gesicht zeigen und alles dafür tun, die Punkte nach Laupheim zu holen“, appelliert Kroll an seine Mannschaft.

Denn unterschätzen dürfe man die HSG Fridingen/Mühlheim auf keinen Fall. Aus den vergangenen vier Begegnungen holte die Mannschaft von Trainer Mike Novakovic mit zwei Siegen und zwei Unentschieden insgesamt sechs Punkte. Bemerkenswert dabei waren nicht nur die beiden Auswärtssiege beim TSV Deizisau und bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf, sondern auch die beiden Remis gegen die Spitzenmannschaften SG Lauterstein und TSV Wolfschlugen. „Die HSG ist etwas schlecht in die Saison gestartet und hat sich in den ersten Partien teilweise unter Wert geschlagen“, analysiert der HRW-Trainer. „Aber in den letzten Spielen der Vorrunde und nun auch zum Rückrundenstart zeigt die HSG ihre ganzen Stärken.“ Dazu gehört eine offensive Abwehr. „Das wird unangenehm für uns, denn wir werden damit vor ganz andere Aufgaben gestellt als zuletzt“, prognostiziert Kroll.

Während sich die HSG Fridingen/Mühlheim also mit weiteren guten Leistungen allmählich aus dem Tabellenkeller entfernen möchte, wollen die Rot-Weißen weiterhin in dem oberen Tabellendrittel bleiben und auf keinen Fall die Früchte ihrer erfolgreichen Vorrunde leichtfertig verspielen. Damit den Laupheimern das gelingt, hoffen Trainer und Verantwortliche des HRW auch auf zahlreiche Unterstützung der Fans bei dieser schwierigen Auswärtsaufgabe.