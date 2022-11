Ein weihnachtlicher Schlagerabend

Bunter Schlagerabend in Laupheim: Am Freitag, 16. Dezember, findet ab 19 Uhr die Klingende Bergweihnacht mit Künstlern der Schlager- und Volksmusikszene im Schloss Großlaupheim statt. Dieses Jahr sind mit dabei: Patrick Lindner, Anita und Alexandra Hofmann, Mara Kayser, Geschwister Niederbacher, Die Trenkwalder sowie Nadin Meypo.

Das Versprechen der Veranstalter laut Pressemitteilung: stimmungsvolle Lieder, die die Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit entführen und zum Träumen und Abschalten einladen.

Unter anderem dank Schlagerstar Patrick Lindner, der seit mehr als 30 Jahren europaweit erfolgreich ist. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden, heißt es in der Mitteilung. „Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln bestätigten seine Beliebtheit beim Publikum“, schreiben die Veranstalter.

Ebenfalls bekannt in der Schlagerszene: Anita und Alexandra Hofmann, die „Geschwister Hofmann“. Gemeinsam spielen sie 15 verschiedene Instrumente, haben mehr als 20 Alben herausgebracht, waren schon auf 59 Tourneen, hatten unzählige TV-Auftritte und haben Tausende von Fans in ganz Europa.

„Die beiden schwäbischen Multitalente aus Meßkirch gewannen mehrfach die Schlagerparade, unzählige Preise wie die Goldene Stimmgabel, die Goldene Eins und die Goldene Schallplatte“, heißt es in der Mitteilung.

In Laupheim außerdem dabei: Mara Kayser, die laut den Veranstaltern als die „Grand Dame des deutschen Schlagers“ gilt. Ihre Musik zeichne aus, dass sie Gefühle zeige. „In unserer schnelllebigen Zeit sind sie unser kostbarster Schatz“, wird die Sängerin zitiert.

Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea. „Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, stehen die Südtiroler mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne und begeistern ihr Publikum mit ihrer Volksmusik“, schreiben die Veranstalter. Nach Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben „Gemeinsam“ und „Ein Lied für Mama“ starteten ihre bundesweite Karriere. Inzwischen haben sie viele Preise gewonnen und sogar einen Film produziert und ein Buch geschrieben.

Die Volksmusikband Die Trenkwalder sind laut Pressemitteilung eine Tiroler Erfolgsgeschichte. Nahezu in allen TV-Shows von den „Festen der Volksmusik“ über den „Musikantenstadl“ bis hin zu „Musik liegt in der Luft“ seien sie schon zu Hause gewesen. Außerdem haben sie auch eigene TV-Formate entwickelt.

Als Geheimtipp in der Schlagerbranche gilt Nadin Meypo, heißt es in der Mitteilung. „Mit ihrer aktuellen Single ist sie derzeit in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der sich auch verantwortlich zeichnet für Beatrice Egli und Semino Rossi“, so die Veranstalter der klingenden Bergweihnacht.