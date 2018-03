Ein weißer Himmel fürs Planetarium

Während die Narren ihr Unwesen getrieben haben, sind am 12. und 13. Februar Teile des Laupheimer Planetariums renoviert worden. Ein aufgefrischter Himmel und erneuerte Sitze erwarten die Besucher ab Samstag, wenn das Sternentheater wieder geöffnet ist.

Der Himmel im Planetarium erstrahlt nun in neuem Weiß und bietet damit, so kurios es klingen mag, wieder optimale Voraussetzungen für die Illusion eines dunklen Nachthimmels. Eine Planetariumskuppel mit neuer Farbe zu versehen, ist allerdings wesentlich komplexer, als eine Wand zu streichen: „Schließlich handelt es sich um eine riesige 360-Grad Projektionsfläche“, sagt Werner Kiesle vom Planetarium. Sie soll eine brillante Projektion von Sternen, Bildern und Videos sicherstellen, aber keinesfalls störende Reflexionen zulassen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kuppel mit Lochblechen ausgeführt ist, was bei der bewegten Projektion das Flackern der Sterne durch die Atmosphäre simuliert. „Der Farbauftrag muss extrem fein aus vier Richtungen erfolgen, damit im Lochprofil keine dunklen Flecken entstehen und andererseits die Löcher nicht verstopfen“, erklärt Kiesle. Während der Arbeiten musste die empfindliche Planetariumstechnik sorgfältig durch Folien geschützt werden. Der wertvolle Sternenpr ojektor und das 360-Grad-Videosystem in der Raummitte wurden zusätzlich in eine stabile, fest verschraubte Pressspan-Verschalung eingepackt.

Deutschlandweit wird nur eine einzige Spezialfirma aus Drebach in Sachsen vom Planetariumshersteller Carl Zeiss für diese Arbeiten empfohlen. Deren Chef, Jürgen Ruhnau, erhält Aufträge aus ganz Europa und hat mit seinen Mitarbeitern bereits über 20 Planetariumskuppeln aufgefrischt. „Aufträge aus Übersee scheitern meist an den Reise- und Transportkosten für die nötigen Gerätschaften“, erzählt er augenzwinkernd. Die Laupheimer Kuppel war zuletzt im Sommer 2012 neu beschichtet worden. Rund 5000 Euro wendet das Planetarium für die jetzige Erneuerung mit einer Spezialfarbe aus den USA auf. „Diese ermöglicht durch einen höheren Reflexionsgrad eine noch hellere und farbgetreuere Projektion und ist haltbarer“, freut sich Kiesle.

Für die Wartung der Planetariumssitze war gleichzeitig eine Berliner Spezialfirma im Haus. Für 2000 Euro überholte und verstärkte diese die viel beanspruchten 62 Sitzmöbel. In Eigenarbeit wurde die Mechanik, die den Besuchern eine bequeme rückwärts geneigte Position erlaubt, durch die Planetarier geschmiert, außerdem wurden erlahmte Federn ersetzt.