Ein Tag mit „Oggy“ und den Polizisten

Wer hätte mal gedacht, dass man sich freiwillig zur Polizei begeben würde, wenn man kein Verbrecher ist oder auch keine Anzeige erstatten will? Doch 30 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren haben genau das am Dienstag getan: Sie statteten der Laupheimer Polizei einen Besuch ab. Im Rahmen des Laupfrosch-Ferienprogramms gaben die Beamten einen Einblick in die Hundedressur und den Alltag. Diese Veranstaltung fand schon zum sechsten Mal in Folge statt.

Sie lernten die ganze Bandbreite der Polizeiarbeit kennen. Das begann auf dem Hundedressurplatz bei der Neuen Welt, wo der Hundeführer Jochen Prall eine dreißigminütige Vorstellung mit dem Schäferhund „Oggy“ gab, und reichte bis zu Erläuterungen im Polizeirevier Laupheim, wo die Kinder in drei Stationen eingeteilt wurden.

Auf dem Dressurplatz präsentierte Jochen Prall den erwartungsvollen Kindern seinen zweijährigen Schäferhund „Oggy“. Er arbeitet nunmehr seit über 20 Jahren als Hundetrainer und Ausbildungsleiter, aber Polizist ist er schon seit 25 Jahren. „Oggy“ ist ein Blut- und Leichenspürhund, der eine anderthalbjährige Ausbildung durchlaufen hat und am Dienstag mit seinen Fähigkeiten beeindruckte. Zuerst wurden Blutstropfen ausgelegt, die „Oggy“ erschnüffeln muss. Prall führte dabei seinen Hund mit einem Zeigestock. Sobald der fündig geworden ist, klickt der Hundeführer mit einem Gerät und „Oggy“ bekommt zur Belohnung seinen Ball. „Alles geht über Motivation“, erklärt der Polizist.

Prall zeigte den Kindern, dass „Oggy“ auf keinen Fall zu unterschätzen ist. „Wenn er soll, dann beißt er auch“, lacht der Polizist. In einer Vorführung reagierte der Schäferhund sofort, als sich ein Mann unerlaubt näherte und Prall ihn zum Stehen aufforderte. Der Hund bellte die Person an. In der letzten Vorführung befahl Prall seinen Hund, den fliehenden Mann anzugreifen, der natürlich eine dicke Schutzbandage am Arm trug. Darin verbiss sich „Oggy“, ließ aber auch auf Kommando los, als sein Herrchen ihn dazu aufforderte. „Man muss seinen Hund ein- und ausschalten können!“, betonte Prall.

Die Kinder und auch ihre Eltern zeigten sich begeistert, und es gab einen großen Applaus. Die siebenjährige Jule fand die Vorführung noch spannender, als sie es erwartet hat. Sie wünscht sich zwar keinen Schäferhund, aber dafür „einen Welpen als Pudel“. Außerdem will sie später Polizistin werden, wozu sie diese Vorstellung bestimmt noch mehr anspornte.

Aber das war noch nicht alles. Im Polizeirevier Laupheim wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe durfte sich die Wache und die Zellen anschauen – während die andere Gruppe ihnen über die Videoüberwachungen quasi zuschaute. Eine Polizistin erklärte den kleinen Besuchern die Funktionen der Zellen.

An der zweiten Station wurden die Einsatzfahrzeuge und die Waffen darin präsentiert, was die Kinder mit großen Augen bestaunten. Die dritte Gruppe hörte mit gespitzten Ohren zu, wie die Polizisten mit Fingerabdrücken arbeiten. „Deine Fußabdrücke könnte man auch sehen“, sagte der Polizist zu einem Mädchen. Am Ende durften sie sogar ihre Urkunden mit ihren eigenen Fingerabdrücken signieren. Wenn diese Kinder einmal Angst vor Polizisten hatten, dann merkten sie spätestens nach dem gestrigen Tag, dass die doch eigentlich ganz nett sind – es sei denn man klaut Süßigkeiten.