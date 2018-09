Ein Spielfilm mit Live-Soundtrack

Nach dem gelungenen Experiment im vergangenen Jahr, ein Kirchenkonzert mit einem Projektorchester und mit nur wenigen Probentagen zu gestalten, hat sich Benedict Schultheiß als Dirigent des Musikvereins Achstetten einer neuen besonderen Herausforderung gestellt. Am Sonntag, 7. Oktober, ab 17 Uhr präsentiert er mit einem 60-köpfigen Orchester im Laupheimer Kulturhaus ein außergewöhnliches Konzertformat: das sogenannte Cinephonics – eine Verbindung zwischen „Cinema“ und „Symphony“ – welches durch große Hollywood-Klassiker wie „Star Wars“ oder „Der Herr der Ringe“ immer mehr an Bekanntheit gewinnt. Während der Film wie gewohnt in Bild, Sprache und mit Effekten gezeigt wird, wird der dazugehörige Soundtrack live von einem Orchester gespielt.

Die Idee dazu hatte Benedict Schultheiß bei einem Blasmusikkongress, bei dem er auch Bekanntschaft mit dem Komponisten Otto M. Schwarz gemacht hat. Dieser hat die Filmmusik zu dem österreichischen Kurzfilm „A Town’s Tale“ geschrieben und macht es damit auch erstmals für ein sinfonisches Blasorchester möglich, die Kombination Spielfilm und Livemusik auf die Bühne zu bringen. Der Film spielt im Jahr 1805 in Niederösterreich und überzeugt mit seinen ausdrucksstarken Bildern sowie seiner aufwändigen, professionellen Produktion.

Das Konzept habe ihn sofort angesprochen und er habe beschlossen, dieses Experiment zu wagen, sagt Schultheiß. „Ich bin ein Freund von neuen Konzertformaten. Mit diesem audiovisuellen Programm entsteht für den Zuhörer ein ganz neues Erlebnis.“ Er ist sich sicher, dass dieses Format auch bei jüngerem Publikum gut ankommt.

Für alle eine neue Erfahrung

Zur Seite stehen ihm die Musikerinnen und Musiker des MV Achstetten, die fast alle mit dabei seien, und etliche Instrumentalisten aus der Umgebung, die interessiert daran sind, mal ein ganz anderes Konzert zu spielen. Für alle zusammen, einschließlich ihn selbst, sei dies eine ganz neue Erfahrung. „ Man ist nicht sehr flexibel, da synchron zu den Geschehnissen im Film gespielt werden muss.“ Das bedeute volle Konzentration auf die Noten und selbstverständlich auch auf den Dirigenten.

So liege das Hauptaugenmerk bei der Probenarbeit, synchron zu spielen, mit den gleichen Tempi und zusammen an der richtigen Stelle des Films zur richtigen Zeit zu sein. Wegen der kurzen Probenphase müsse alles im Detail vorbereitet sein. Täglich investiere er mehrere Stunden in das Projekt, so Schultheiß. Anstatt vorrangig mit der Orchesterpartitur, wie bei „normalen“ Konzerten, beschäftige er sich zuerst hauptsächlich mit Schnittprogrammen am Computer und mit dem Schreiben einer Geschichte.

Diese, welche ein Sprecher vorab aufnimmt, wird zu sinfonischer Blasmusik diverser Komponisten im ersten Teil des Konzertes zu hören sein. Im zweiten Teil werden die Besucher den 25-minütigen Film „A Town’s Tale“ sehen und dazu auch die Livemusik des Cinephonics-Projektorchesters hören. „Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, aber zuversichtlich, dass bei der Aufführung alles klappt“, sagt Benedict Schultheiß.