Ein Spatenstich fürs „Spatzennest“

Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Bihlafingen wird erweitert. Am Dienstagabend fand der offizielle Spatenstich dazu statt. Dieser wurde von den Kindergartenkindern und ihren Erzieherinnen mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerkern sehen“ umrahmt.

„Der Klapperstorch, so scheint es, schiebt Sonderschichten in Laupheim und den Ortsteilen“, begrüßte Oberbürgermeister Gerold Rechle die Anwesenden. Er könne sich nicht daran erinnern, dass er jemals in so kurzer Zeit bei so vielen Kita-Einweihungen und Spatenstichen gewesen sei wie in den vergangenen Monaten. So, wie jetzt auch in Bihlafingen. Mit dem Anbau werde Platz für zwölf Kleinkinder in Krippenbetreuung geschaffen.

Die Entwicklung der Krippenplätze in den vergangenen Jahren stehe beispielhaft für das Wachstum Laupheims und der Ortsteile, so Rechle. „Vor sechs Jahren, also 2013, gab es im ganzen Stadtgebiet gerade mal 39 Krippenplätze. Jetzt sind es bereits 163. Die Nachfrage ist enorm und ich bin mir sicher, dass die zwölf Plätze im Spatzennest nicht lange unbesetzt bleiben“. Die Einwohnerzahlen entwickelten sich ständig weiter, und so bleibe das Thema Bildung und Betreuung einer der Schwerpunkte im Haushalt der Stadt Laupheim.

Für diesen Anbau seien 487 000 Euro eingeplant worden und es wurden dafür 120 000 Euro Fördermittel beantragt, welche aber noch zur Bewilligung ausstünden, so Rechle weiter. Außerdem seien mehr als 80 000 Euro für zusätzliche pädagogische Fachkräfte veranschlagt worden. Denn es sei ja nicht allein damit getan, ein neues Gebäude zu errichten. Es gelte auch, dieses mit Leben zu füllen. „Erziehung ist Beispiel und Liebe – sonst nichts“, zitierte der Oberbürgermeister den Pestalozzi-Schüler Friedrich Fröbel. „Wir wollen definitiv keine Verwahranstalten für die Kinder schaffen, sondern ihnen die bestmöglichste Betreuung angedeihen lassen.“

Dafür bedürfe es gut ausgebildeter, liebevoller und motivierter Pädagoginnen und Pädagogen, welche die Kinder beim Entdecken der Welt unterstützen und den Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Team um Kitaleiterin Anette Krefter habe diese Aufgabe bislang hervorragend gemeistert, bedankte sich Rechle.

Leider hab man den Anbau erst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung beginnen können, so Gerold Rechle, da erst in der zweiten Ausschreibungsrunde alle Gewerke vergeben hätten können. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, dass endlich losgelegt werden könne. „Ich freue mich schon jetzt auf die Eröffnung des fertigen Anbaus.“

Groß war die Freude auch bei Ortsvorsteherin Rita Stetter. „Es kommt nicht oft vor, dass wir hier in Bihlafingen einen Spatenstich haben“, sagte sie. Der Anbau sei eine gute Investition in die Zukunft der Kinder. „Die Kindertagesstätte ist sehr wichtig und sorgt dafür, dass Bihlafingen, als Enklave von Laupheim, auch längerfristig gut aufgestellt ist.“ Vielleicht gelinge auch ein Brückenschlag zur benachbarten Grundschule, etwa mit der Versorgung von Mittagessen der Schüler in der Kita, regte sie an. Rita Stetter bedankte sich bei allen, die bei der Entscheidung für den Anbau beteiligt waren.