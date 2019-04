Ein Sound wie einst beim großen Meister

Auf Einladung des Männergesangvereins Concordia Untersulmetingen gastiert am Sonntag, 5. Mai, die Jazz-Gruppe „Opus One & Last“ in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen. Die 25-köpfige Formation unter der Leitung von Sepp Meixner spielt in identischer Besetzung vor allem die originalen Arrangements des 2015 verstorbenen James Last.

Mit „Joche“ Knoll, Peter Eiberle, Christoph Erb, Igor Schiele, Cesar Gamero und Michael Porter sind auch einige lokale Musiker auf der Bühne.

Ein Merkmal des „James-Last- Sound“ ist die Ergänzung einer Big Band mit einem Streicherregister. Bei „Opus One & Last“ besteht dieses hauptsächlich aus Schülern der Geigenklasse der Städtischen Jugendmusikschule Gregorianum – angeführt von Petr Hemmer und Lena Thanner. Cordula Wegerer – in Laupheim auch bekannt durch „Voice for you“ und Nick Gordon aus Neuseeland ergänzen das gut zweistündige Programm mit Titeln, unter anderem von Whitney Houston und Michael Buble.

Das Tanzbein schwingen

Vielleicht gelingt der Band sogar, was James Last regelmäßig zum Beispiel in der ehrwürdigen Royal Albert Hall in London erreichte: Das Publikum schwingt zwischen den Stuhlreihen spontan das Tanzbein.

Vor dem Konzert und in der Pause bewirtet der Männergesangverein Concordia.