Spatenstich für 9,6 Millionen teure Dreifachsporthalle

Am Montag ist Spatenstich gewesen für den Bau der Dreifachsporthalle am Laubach. Die geplante Halle umfasst auch zwei Gymnastikräume, einen Kraftraum und die notwendigen Nebenräume. Darüber hinaus wird ein Theorieraum für die schulische Nutzung realisiert.

An den Gesamtkosten von 9,6 Millionen Euro beteiligt sich das Land Baden-Württemberg mit Förderungen in Höhe von 100 000 Euro aus dem Ausgleichstock und 600 000 Euro im Rahmen des kommunalen Sportstättenbauförderprogramms. „So ein Vorhaben ist auch in finanzieller Sicht ein sportliches Unterfangen“, stellte der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger fest. Es freue ihn, dass 700 000 Euro nach Laupheim geflossen sind.

Hohe Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft

In ihrer Ansprache dankte die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind allen, die an der Umsetzung des Großprojekts beteiligt sind, und betonte die Notwendigkeit des Neubaus: „Mit dem Bau der Dreifachsporthalle werden wir nicht nur dem gestiegenen Bedarf nach Räumlichkeiten gerecht, sondern schaffen einen Ort der Bewegung und der Begegnung. Zwei Aspekte, die gerade in der Pandemie sehr kurz kommen und deren Wert sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft sehr hoch ist.“