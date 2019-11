Ein neues Rathaus bauen? Die Ratsfraktionen verweigern vorerst den Beschluss dazu

Als Text für die Landesgartenschau hat die Stadt in dieser Woche den Jagstpegel um 1,50 Meter abgesenkt.

Unsere Fotos zeigen die Situation am Dienstag, Mittwoch und Freitag. Damit der Mühlkanal noch genug Wasser führt, wurde am Wehr beim Schießwasen eine Pumpe installiert, die Wasser in den Kanal pumpt.

Mit dem Test soll herausgefunden werden, was passiert, wenn das Wehr durch eine raue Rampe ersetzt wird. Mit einer rauen Rampe wird der Geländeunterschied überwunden, allerdings nicht mehr durch ein Wehr, sondern durch ein ...