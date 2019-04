Ein Laupheimer bringt jungen Peruanern das Klettern im Gebirge bei

Er ist jung, abenteuerlustig und hat nun eine neue Herausforderung vor sich: Der Laupheimer Konstantin Mahrenholtz möchte mit Bergsteigern vom Alpenverein in Südamerika klettern – und nebenbei helfen, bei einer Bergsteiger-Organisation die Jugendarbeit aufzubauen. Es wird ein aufwendiges Projekt, bei dem die Teilnehmer beiderlei Geschlechts viel eigenes Geld beisteuern müssen. Es ist aber auch ein Traum für den jungen Alpinisten.

Wenn Bergsteiger träumen, dann zunächst von den Alpen und dann vom Himalaya – aber die Cracks haben Herausforderungen mit weniger bekannten Namen im Sinn. Die gibt es in den Anden und fangen mit dem Namenszusatz Nevado an. Das heißt schneebedeckter Berg – und bedeutet: sehr hoher Berg. Da wollen die deutschen Abenteurer aus ganz Baden-Württemberg hinauf – aber erst, nachdem sie im Tal mit einheimischen Jugendlichen trainiert haben.

Ausschreibung beim DAV

Durch die kam dieses Abenteuer zustande, an dem auch die Biberacherin Lena Holzapfel beteiligt ist. Der Karlsruher Alpenverein, ebenfalls organisiert im Deutschen Alpenverein (DAV), unterhält Kontakte zu dem Bergsteiger-Club Caway im peruanischen Huaraz. Das ist ein Ort, so versichert Konstantin Mahrenholtz, bei dem Bergsteiger aufhorchen. „Wer in Peru einen Berg besteigen möchte, kommt irgendwann nach Huaraz.“ Irgendwann kam aus Peru das Anliegen, ob nicht die Deutschen helfen könnten, bei Caway eine Jugendabteilung aufzubauen. Junge Kletterer gibt es, aber wenig Erfahrung mit Schulungen für sie. Helfen wollten die Karlsruher im Prinzip schon, schaffen es alleine aber nicht. Der DAV-Landesverband schrieb daher das Vorhaben als Reiseprojekt aus – und unter anderen Konstantin Mahrenholtz hat sich darum beworben.

Der 19-Jährige ist schon lange begeisterter Bergsteiger und strebt eine berufliche Zukunft als Bergretter an. Auch er bewarb sich, wies Kenntnisse und Motivation nach „wie bei einer beruflichen Bewerbung“. Er wurde genommen und fliegt am 25. Juli zusammen mit neun weiteren – überwiegend weiblichen – Bergsteigern und einem professionellen Fotografen nach Südamerika.

Dort wollen sie zunächst zwei bis drei Wochen für Jugendliche ein Berg-Camp einrichten – und seien schon sehr gespannt, was sie erwartet, erzählt Konstantin: „Das ist bisher recht unorganisiert.“ Man wird improvisieren müssen, aber geplant sind tägliche Ausflüge in die Berge, und die Jugendlichen lernen von den Alpinisten Dinge wie die „Mehrseillängen“-Kletterei und die richtige Sicherung, derweil die erwachsenen Gastgeber die Methodik lernen, „wie man etwas vermitteln kann“.

Anschließend haben die Deutschen für zwei weitere Wochen aber auch noch eigene Kletterpläne. Da gibt es den Nevado Urus und den Nevado Ishinca: zwei Berge von über 5000 Metern, die relativ einfach zu besteigen sein sollen. „Einen oder beide nehmen wir zum Akklimatisieren“, erklärt Konstantin. Dann soll es eine Stufe höher gehen: auf den über 6000 Meter hohen Nevado Tocllaraju. „Der ist eine echte Herausforderung!“ Eisfelder mit 70 oder 80 Grad Neigung warten auf die Bergsteiger. Solche Berge zu bezwingen, braucht man professionelle Ausrüstung. Die ist ziemlich teuer.

Der junge Laupheimer zeigt die Schuhe für solche Höhen: Doppellagig und mit Spezialreißverschlüssen, kosten die klobigen Teile alleine 1000 Euro. Er kramt im Rucksack, holt eine Batterie Karabiner-Haken hervor: Spezialanfertigungen für Bergsteiger wie auch die Eisschrauben. Die Eispickel sind leicht, wirken höchst robust und kosten 200 Euro pro Stück. Profi-Steigeisen, Schlafsack für minus 25 Grad, Expeditionszelt und so weiter: Allein die Ausrüstung verschlingt eine vierstellige Summe – und da sind noch keine Reisekosten bei.

Kein Wunder, dass die Bergsteiger-Gruppe nach Sponsoren sucht, die die Reise mitfinanzieren. Insgesamt fast 50 000 Euro wird das Abenteuer kosten, etwa die Hälfte haben die Teilnehmer schon aufgebracht. „Jeder zahlt schon 2000 Euro als eigenen Beitrag“, erklärt Mahrenholtz. Man wendet sich an die üblichen Berg- und Outdoor-Ausrüster sowie Händler für Sportartikel. „Wir suchen aber auch andere“, sagt Konstantin. „Wir sind froh um jeden Cent.“

Er selbst hat mit den Berg-Kameradinnen von der Ulmer DAV-Sektion auch noch weitere Aufstiegspläne, denn er möchte noch zwei Wochen verlängern: „Wir machen dann noch einen schönen Hügel.“