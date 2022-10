Ein Laupheimer bei der Club-WM: „Ein Wahnsinnserlebnis“

Zum zweiten Mal in seiner seiner Karriere hat der Laupheimer Handballer Joschua Braun um einen hochrangigen Titel auf internationalem Parkett gespielt. Während der Linkshänder mit Frischauf Göppingen im Jahr 2017 den EHF-Pokal gewann, war diesmal für seinen Club, den Sydney Uni HC, beim „Super Globe“, der Club-WM im saudi-arabischen Dammam, bereits die Vorrunde eine hohe Hürde. Am Ende erreichte der Verein aus Australien Platz elf durch einen 33:29-Sieg gegen den Club Ministros de Monterrey aus Mexiko.

„Der Super Globe war ein Wahnsinnserlebnis für mich“, blickt der 24-Jährige mit großer Freude auf die zwei Wochen zurück, die er in Dammam verbrachte. Mit seinem Team war er bereits eine knappe Woche vor der Club-WM nach Saudi-Arabien gereist, damit sich die Mannschaft einerseits an die dortige Hitze gewöhnen und andererseits den letzten Schliff für das große Turnier holen konnte. Die knapp 40 Grad unter freiem Himmel wurden dabei in der Halle nochmals getoppt, sodass zwischen den Trainingseinheiten oder Spielen an viel Sightseeing nicht zu denken war. Zudem bekamen die Spieler Verhaltensregeln mit auf den Weg, um nicht gegen den strengen Kodex vor Ort zu verstoßen.

Während Braun im Jahr 2017 als talentierter Nachwuchsspieler von Frischauf Göppingen noch Ergänzungsspieler des EHF-Pokalsiegers war, war er dieses Mal eine tragende Säule seines Teams mit großen Spielanteilen. Der Linkshänder spielte im rechten Rückraum, brachte im Angriff immer wieder die gegnerische Abwehr in Bewegung und glänzte dabei mit schönen Anspielen oder eigenen Toren. Insgesamt elf Treffer erzielte der Laupheimer, der gerade kurz vor dem Master in seinem Mathematik-Studium noch ein Auslandssemester in Sydney absolviert. „Zwischenzeitlich war ich schon unsicher, ob es vor meinem Uni-Abschluss noch klappt, denn wegen Corona waren Auslandssemester während der vergangenen zwei Jahre nicht möglich“, freut sich der 24-Jährige über die beeindruckenden Erfahrungen in Australien und in Saudi-Arabien.

Gestartet ist seine Mannschaft aus Sydney im Turnier gegen den SC Magdeburg. Gegen den deutschen Meister und Super-Globe-Gewinner von 2021 und 2022 waren die Kräfteverhältnisse schnell klar: Magdeburg zog bis zur Pause auf 20:8 davon und gewann schließlich mit 41:23. Auch die zweite Begegnung der Vorrunde war eine besondere, schließlich ging es gegen den Ausrichter des Turniers, Al Khaleej. Die Halle, die bei den Spielen anderer Teams eher überschaubar besucht wurde, war bis auf den letzten Platz gefüllt und Al Khaleejs Anhänger unterstützten ihre Mannschaft frenetisch. „So eine Stimmung habe ich noch nie erlebt“, erinnert sich der Laupheimer an die Atmosphäre in der Halle. „Die Fans sangen über 60 Minuten, unterstützt von einer Art Vorsänger durch Megaphone.“ Dieses Spiel gestaltete Sydney bis zur Mitte der zweiten Halbzeit recht ausgeglichen, doch gegen Ende ließen die Kräfte nach, so dass auch diese Partie klar mit 21:35 verloren ging.

„Ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, hier dabei zu sein“, sagte Braun kurz vor der Rückreise mit seinem Team nach Sydney. „Die Atmosphäre in Saudi-Arabien war beeindruckend, ich habe viele interessante Menschen kennengelernt und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, gegen internationale Teams zu spielen“, fasste der Laupheimer seine Erlebnisse zusammen. Allerdings freut er sich aber auch schon wieder auf sein Studienleben – zunächst noch einige Zeit beim Auslandssemster in Sydney. „Jetzt wird es wirklich auch wieder Zeit, etwas anderes zu machen als Handball, Hotel, Essen und schlafen.“