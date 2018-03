Ein kulinarischer Ostergenuss

Am Montag haben sich neun Frauen und drei Männer in der Küche der VHS in Laupheim getroffen, um mit Steffi Walk von der AOK zu kochen. Der Kurs fand in Zusammenarbeit mit der Schwäbischen Zeitung statt und ist Teil der Aktion „ Gesund und nah“.

Lecker sollen die Gerichte sein und einfach vorzubereiten, sagt Steffi Walk. „ So dass an Ostern auch für die Köchin oder den Koch freie Zeit bleibt und nicht stundenlang in der Küche gewerkelt werden muss.“ Es soll eine leichte Küche vorgestellt werden, die nicht schwer im Magen liegt, mit viel Gemüse, Frühlingszwiebeln, Bärlauch und Fischgerichten, die beileibe nicht nur am Karfreitag auf den Tisch kommen sollten.

Ein Dutzend Gerichte wurden gemeinsam vorbereitet und gekocht. Von der Tomatensuppe „ Caprese im Glas“, über den bunten Rucolasalat mit Kichererbsen und Fetakäse, einer Frühlings-Quiche angefangen bis hin zu Filet mit Kräuterkruste, Ofenfisch, überbackener Polenta, Pasta mit Kresse-Frischkäsesoße und nicht zu vergessen dem krönenden, süßen Ende, Erdbeeren mit Vanille-Eierlikörcreme und kleinen Osterhäschen aus Quarkteig.

Schon alleine das Lesen der Rezepte-Sammlung ließ einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Hülsenfrüchte mit ihrem hohen Eiweißgehalt sollten wieder vermehrt die Küche erobern, rät Steffi Walk. Diese Gewächse in ihren verschiedenen Formen, seien richtige Powerfrüchte.

Viel Gemüse, mageres Fleisch

Bei den Rezepten habe sie darauf geachtet viel Gemüse, mageres Fleisch und Fisch zu verwenden und auch vegetarische Variationen anzubieten, „so dass für alle Mitglieder einer Familie etwas dabei ist“. Bei den verschiedensten Essensvorlieben, sei das nicht mehr ganz so einfach.

Ein paar Neulinge waren beim Kurs dabei aber auch „ alten Hasen“, die schon öfter Kochkurse der AOK besucht hatten. „ Man nimmt immer etwas mit, neue Anregungen und neue Rezepte“, sagt eine der Teilnehmerinnen.

Timo, der für die Fertigung der Osterhäschen aus Quarkteig zuständig war, hat früher schon einige Kochkurse für Kinder- und Jugendliche besucht und ist jetzt seit einiger Zeit zu den Erwachsenen gewechselt. Gerne koche er die Rezepte auch zu Hause, zusammen mit seiner Freundin nach, erzählt er.

Auf jeden Fall waren die 12 Köche am Montagabend von der fixen Truppe, denn schon nach knapp zwei Stunden konnte zu Tisch gebeten werden. Und alle ließen sich die selbst hergestellten Köstlichkeiten gut schmecken.