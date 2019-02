Ein Jahr der Freude und des Miteinanders

Auf ein spannendes, aber auch arbeitsreiches 160. Jahr des Bestehens hat der Vorsitzende der Sängerbund-Vorsitzende Thomas Strobel bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zurückgeblickt. Das Jubiläumsjahr sei aber auch wunderschön gewesen, so Strobel. „Ich glaube, wir haben uns in den vergangenen Jahren noch nie so oft getroffen.“

Sein Dank galt allen Sängerinnen und Sängern, die durch die Probenarbeit und sonstige Aktivitäten fest eingebunden gewesen seien, und den drei Chorleitern – Christine Schmidt für den offenen Chor, Tobias Wahren für den gemischten Chor und Michael Schick für den Baltringer Haufen. Der Sängerbund hat derzeit 302 Mitglieder, davon singen aktiv 76 im Baltringer Haufen, 58 im gemischten Chor und 50 im offenen Chor.

Thomas Strobel blickte auf die Aktivitäten im Jubiläumsjahr zurück. Begonnen hat alles mit der Ausstellung am Kinder- und Heimatfest in der Schranne. Erwin Wohnhaas habe dabei mit seinen Mitstreitern eine beeindruckende Ausstellung auf die Beine gestellt. Beim Eröffnungszug hätten sich alle drei Gruppierungen super präsentiert.

Nach dem Heimatfest habe die intensive Probenarbeit für das Jubiläumskonzert im November begonnen. Vor dem Auftritt seien alle ziemlich aufgeregt gewesen, aber letztlich sei es eine gelungene Aufführung gewesen. „Wir haben bewiesen, dass wir ein Verein sind, und uns nach außen super dargestellt. Aus dem Publikum hatten wir nur Zustimmung und Begeisterung für unseren Auftritt.“ Persönlich habe ihn am meisten gefreut, zu sehen, wie sich Animositäten und Vorurteile aufgelöst haben und ein Miteinander entstanden ist. „Diese Pflanze sollten wir gut gießen, auf dass sie weiterhin gedeihe.“ Auch das Freundschaftssingen am folgenden Tag sei toll gewesen. Die Grußworte von Tobias Wahren für den gemischten Chor überbrachte Erwin Wohnhaas. Das vergangene Jahr sei ein voller Erfolg und das Jubiläumskonzert ein tolles Abenteuer gewesen. Es hätte alle drei Chöre eng zusammengeschweißt. Er komme immer sehr gerne in die Proben, ließ Wahren ausrichten.

Wohnhaas 39 Jahre im Vorstand

Thomas Strobel bedankte sich bei Erwin Wohnhaas, der seine Tätigkeit nach 39 Jahren im Vorstand aufgab, für seinen einmaligen Einsatz. „Wenn alle soviel Engagement bringen würden, hätten wir keinen Mangel an Ehrenamtlichen.“

Für den offenen Chor sprach Marlene Schell. Der Chor bestehe aus zirka zwei Drittel Frauen und einem Drittel Männer. Gerne würden sie noch neue Sänger begrüßen, so Schell. Lobende Worte galten der Chorleiterin Christine Schmidt. „Wir sind froh, dass wir sie haben.“

Einen Rückblick hielt auch Michael Schick als Dirigent des Baltringers Haufens. Das Jubiläumskonzert hätten alle großartig miteinander gemeistert, so Schick. Gewünscht hätte sich Schick einen besseren Probenbesuch. Als Highlight nannte er auch die erste Teilnahme beim Umzug an Bauernschützen in Biberach.

Trotz eines kostenintensiven Jubiläumsjahrs habe der finanzielle Status, auch dank des Fördervereins, beibehalten werden können, berichtete Kassiererin Renate Bischof.

Die Liedzeile „Singen ist Leben, Singen ist Freude und öffnet das Herz“ zeige die unterschiedlichen Facetten des Gesangs, sagte Britta-Eva Wind, die Erste Bürgermeisterin der Stadt Laupheim. Alle drei Chöre hätten das Jubiläumsjahr erfolgreich absolviert und mit ihren Auftritten das Publikum begeistert. „Sie bereichern das kulturelle Leben in Laupheim.“

Da der bisherige Zweite Vorsitzende des Sängerbundes, André Keller, das Amt des Chorvorsitzenden des gemischen Chores übernommen hatte, war seine Stelle vakant geworden. Als sein Nachfolger wurde Wolfgang Martin gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Maria Schick und die Kassenprüferinnen Karin Lang und Birgit Walcher. Die vorab in den Chören gewählten Chorvorsitzenden – André Keller für den gemischten Chor, Klemens Schwenk für den offenen Chor und Otto Miller für den Baltringer Haufen – wurden von der Versammlung bestätigt.

Jede Probe im gemischten Chor besucht hat Georg Kuhn. Er erhielt ebenso ein Geschenk wie Gertrud Kessler, Hanne Werner und Hans Vogellehner, die je einmal gefehlt haben. Zweimal gefehlt hat Birgit Walcher.

Thomas Strobel ehrte auch langjährige Mitglieder. Für 40 Jahre ausgezeichnet wurde Elisabeth Dreher, die bis zum Jahr 2000 aktive Sängerin gewesen ist. Seit 50 Jahren ist Hans-Peter Rieger passives Mitglied beim Sängerbund. Bereits 60 Jahre, davon von 1959 bis 2006 als aktiver Sänger, hält Alfons Münst dem Sängerbund die Treue. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Baltringer Haufen geehrt wurden Annette Schöffmann und Michael Schick.

Otto Klesse singt seit 60 Jahren

Strobel ehrte außerdem gemeinsam mit Erwin Gering vom Oberschwäbischen Chorverband Otto Klesse, der bereits 60 Jahre als Sänger im Chor aktiv ist, sowie Beatrix Scherer für 50 Jahre und Hans Diebold für 30 Jahre aktives Singen im gemischten Chor. „Vielen Dank für diese tollen Leistungen. Macht weiter so“, sagte Erwin Gering.