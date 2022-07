Ein Hoch auf den Schulabschluss

„Ein Hoch auf uns“ – mit diesem Lied hat am Donnerstag, 14. Juli, die Abschlussfeier der Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule Laupheim in der Mensa begonnen. Und ganz im Zeichen dieses Liedes feierten 18 Absolventinnen und Absolventen ihren Hauptschulabschluss und 21 Absolventinnen und Absolventen ihren Realschulabschluss gemeinsam mit ihren Eltern, Freunden und Lehrern. Durch den Abend begleitete sie ein Programm, umrahmt von der musikalischen Leistung des Absolventen der 10. Klasse, Nathaniel Sommerfeld, der auf seiner E-Gitarre mit Liedern wie „Riptide“ und „Castle on the Hill“ den Abend gestaltete.

„Die Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule ist sehr stolz auf die Leistungen und Erfolge ihrer Schülerinnen und Schüler“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Gemeinsam mit den jeweiligen Lernbegleiterinnen Sandra Thaler (9b) sowie Jessica Lohner und Dorothee Xeller (10a) verlieh der Schulleiter Andreas Trögele in der Hauptschulabschlussklasse insgesamt zwei Belobigungen an Aliye Ayaz und Lisa Lutz und einen Preis an Josefine. In der Realschulabschlussklasse waren es elf Belobigungen für Alin Abdulrahman, Habiba und Hadir Abou el ela, Filip Ahcin, Acelya Ayaz, Hannah Bailer, Florina Bajraj, Emma Miller, Jovan Pavicar, Nathaniel Sommerfeld und Taylan Uruc und ein Preis für Teodora Nyari.

Bei dieser Feier sei auch deutlich geworden, dass der Gedanke der Gemeinschaftsschule auch bis zu den Abschlussklassen durchgängig gelebt werde, da die Feier gemeinsam von beiden Abschlussklassen geplant und durchgeführt wurde. Die hohe Anzahl an überdurchschnittlichen Leistungen zeige, dass in der FUS alles möglich sei und die Bildungschancen für alle dieselben seien, heißt es von Seiten der Schule. Mit einem weiteren „Hoch auf die Absolventinnen und Absolventen“ wurde der offizielle Teil dieser Feier durch das gemeinsame Aufsteigenlassen von Luftballons beendet.