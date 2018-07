Einen zauberhaften Abend hat der Unterstufenchor des Carl-Laemmle-Gymnasiums den Besuchern am Donnerstagabend bei der Aufführung des Abenteuer-Musicals „Peter Pan“ in der CLG-Aula beschert. In der fast zweieinhalbstündiger Spielzeit servierten die rund 50 Kinder ein „herrliches Menü der Phantasie, das uns wunderbar geschmeckt hat“, wie es Schulleiterin Petra Braun am Ende treffend formuliert hat.

Fast jeder kennt ihn: Peter Pan, den Robin Hood der verlorenen Kinder von Nimmerland. Keinen Wunsch schlägt er ihnen aus, und so macht er sich zusammen mit seinen Feen Tinker Bell und Tinker Kling auf den Weg nach London, um eine passende Mutter für seine Schäflein zu finden – weil niemand so schöne Geschichten zu erzählen vermag wie eine Mutter. Bei Mrs. Darling werden sie fündig: Deren Kinder Wendy, John und Michael fliegen mit Peter Pan und seinen allerdings gar nicht begeisterten Feen als „Mütter“ mit nach Nimmerland, um dort selbst die schönsten Abenteuergeschichten mit Piraten, Indianern und den verlorenen Kindern zu erleben.

Letztere schießen, angestachelt von den beiden Tinks, Wendy bei der Landung mit einem Pfeil ab. Doch zum Glück überlebt sie dank des Eichelknopfkusses, den sie von Peter Pan bekommen hat. In Nimmerland gerät Wendy bald mitten in den Konflikt zwischen den verlorenen Kindern und den verwegenen Piraten, deren eitler Anführer Käpt’n Hook mit Peter Pan noch eine Rechnung offen hat: Dieser hat ihm einst den Arm abgeschlagen dem Krokodil verfüttert, vor dem sich alle fürchten. Das Erklingen des Tick-Tack-Geräusches – das Krokodil hat mal eien Uhr verschluckt – löst seitdem bei Hook und seinen Piraten Panik aus. Der Käpt’n beschließt, Wendy zu kidnappen, um Pan in eine Falle zu locken.

Außer Wendy schnappen sich die Piraten auch noch die Indianerchefin Tiger Lilly, die wegen ihrer geschwätzigen Mutter „Plappernder Wasserfall“ in ihrem Stamm aber selten zu Wort kommt. Trotzdem bemerken die Indianer das Fehlen ihres Häuptlings und verdächtigen die verlorenen Kinder, etwas damit zu tun haben. Doch Peter Pan gelingt es, zunächst Tiger Lilly aus den Händen der versoffenen und tolpatschigen Piraten zu retten und schließlich auch die Indianer auf seine Seite zu schlagen, um gemeinsam gegen die Piraten zu kämpfen. Es kommt zum Duell zwischen Peter und Hook, das für letzteren im Maul des hungrigen Krokodils endet.

Peter will für immer jung bleiben

Eine schönere und spannendere Geschichte hätte vermutlich keine Mutter dieser Welt erzählen können, und so beschließt Wendy, dass es Zeit ist, mit ihren Geschwistern nach London zurückzureisen. Mrs Darling Freude ist riesig, und gerne nimmt sie dafür in Kauf, dass sie auch noch die verlorenen Kinder aufnehmen soll. Nur Peter möchte wieder nach Hause – in sein geliebtes Nimmerland. Und dort für immer jung bleiben.

Musiklehrer Marius Schöttler hat das Musical von Tom Kirkham und Matthew Crossby aus dem englischen übersetzt, mit viel Wortwitz passend für seine Schüler arrangiert und mit ihnen etwa seit März – unterstützt von seiner Frau Andrea Schöttler – intensiv geprobt. Zum Teil in zwei Gruppen, denn viele Rollen sind doppelt besetzt und deren Akteure werden nach dem ersten Akt ausgetauscht – damit’s nicht ganz so anstrengend ist für die Kinder in der brütend heißen, leider kaum zu klimatisierenden CLG-Aula.

Selbstbewusste Auftritte

Die etwa 11- bis 13-jährigen Kinder der Klassen 5 bis 7 sprühen vor Spielfreude und legen bisweilen ein für ihr Alter außergewöhnliches Selbstbewusstsein an den Tag. So verbreitet Melissa Häckel (Klasse 6d) als Käpt’n Hook derart überzeugend Angst und Schrecken, dass sogar Schulleiterin Petras Braun kurz zusammenzuckt, als sie Hooks Haken unter dem Kinn spürt. Und Carolin Schöttler übt als „Plappernder Wasserfall“ mit dem Publikum den Indianergruß „Howgh“ so köstlich, dass man glaubt, die Fünftklässlerin steht tagtäglich auf den Bühnen dieser Welt. Herzlich gelacht wird auch bei vielen anderen Szenen, etwa als sich zwei Piraten im Streit um die richtige Rechtschreibung die Buchstaben im wahrsten Sinn um die Ohren hauen, oder Käpt’n Hook sich als „der Schrecken von ... Schwendi!“ vorstellt.

Doch zu einem Musical gehören – natürlich – auch Tanz, Gesang und Musik. Elfklässlerin Viviane Lebrecht hat mit den Kindern schwungvolle Choreographien bei den Indianer- und Piratentänzen einstudiert. Der vielstimmige, lebhafte Chor wird begleitet von einer neunköpfigen Band aus Acht- bis Zwölftklässlern. Letztere sind nach dem Abitur extra fürs Musical nochmals an die Schule zurückgekehrt. Das phantasievolle Bühnenbild gestalteten Marc Reiner und Tobias Wedler zusammen mit den sechsten und siebten Klassen, und etliche Eltern rundeten mit ihrem Einsatz bei den tollen Kostümen, der Maske und der Requisite das großartige Gemeinschaftsprojekt ab.

Peter Pan, Mrs. Darling und ihre Kinder wagen ein Tänzchen. (Foto: Reiner Schick)
„Howgh!", sagt „Plappernder Wasserfall". (Foto: Reiner Schick)
Au weia! Die verlorenen Kinder haben Wendy erlegt. (Foto: Reiner Schick)
Ganz schön eitel, dieser Hook. (Foto: Reiner Schick)
Selbstbewusst: Peter Pans Widersacher Käpt'n Hook. (Foto: Reiner Schick)
Zu Chorgesang gesellte sich auch Tanz und Akrobatik. (Foto: Fotos: Reiner Schick)
Da staunt das verlorene Kind. (Foto: Reiner Schick)
Peter Pan überredet die Indianer zur Zusammenarbeit. (Foto: Reiner Schick)
Seine Musikschülerinnen bedankten sich bei Marius Schöttler mit einem persönlichen Grammy. (Foto: Reiner Schick)
Peter Pan, angefeuert von den Indianern, gewinnt das Duell mit Käpt'n Hook. (Foto: Reiner Schick)