Ein Hauch französischer Lebensart

Unter dem Motto „Chanson für dich“ haben die beiden Musikerinnen Christine Schmidt und Steffi Sauter mit Kollegen am Sonntagabend das Publikum im Laupheimer Schlosscafé verzaubert.

Durch den Seiteneingang kommt Christine Schmidt und findet ihren Weg durch das voll besetzte Café auf die kleine Bühne, wo sie bereits von Steffi Sauter am Akkordeon und Gilbert Muchitsch am Kontrabass erwartet wird. Mit „Cést la vie“ – so ist das Leben – stimmt sie das Publikum ein auf das Programm der beiden nächsten Stunden, das dem Chanson gewidmet ist. Bei der Begrüßung lädt sie die Gäste ein, sich wie unter dem Himmel von Paris zu fühlen, um gleich darauf mit dem Gastmusiker Dr. Ulrich Mohl das Stück „Sous le ciel de Paris“ anzustimmen.

Wunderbar harmonieren die beiden Stimmen miteinander, wie die Sängerin und der Sänger auch bei weiteren Stücken unter Beweis stellen. Sehr anrührend ist das Lied „Je vole“; es stammt aus dem Film „Verstehen Sie die Béliers“. Und auch das Chanson „Parlez-moi d´amour“ wird von den beiden Sängern sehr innig und gefühlvoll vorgetragen.

Schwungvoll und heiter

Es geht aber an diesem französischen Abend auch schwungvoll, flott und heiter zu, wie die Interpretation von „L´important c´est la rose“ des bedeutenden französischen Künstlers Gilbert Bécaud zeigt. Voller Spiellust und mitreißend wird Dr. Ulrich Mohl hierbei von Steffi Sauter am Klavier begleitet.

Auch einige deutsche Lieder finden sich im Repertoire der Künstler. Vicky Leandros` „Ich liebe das Leben“, zum Beispiel, oder „Ich weiß nicht zu wem ich gehöre“. Bezaubernd, wie die junge Sängerin bei diesem Lied mit den Herren im Publikum kokettiert. Ganz zart und leise wirkt sie dagegen wiederum bei dem Stück „Ne me quitte pas“, das von der Angst vor dem Verlassen werden handelt.

Im Nu vergeht die Zeit bis zu Pause und auch im zweiten Teil des Abends begeistern Sänger und Musiker das Publikum mit ganz unterschiedlichen Stücken, mal sentimental und mal mitreißend und lauter. Richtig fetzig und rockig präsentiert Christine Schmidt ein Stück der Hamburger Liedermacherin Cäthe, „Glaub mir Honey“. Hier erinnern nur noch wenige Elemente an das französische Chanson.ier erinn

Gerne folgen die Zuschauer der Aufforderung, bei einigen Liedern mitzusingen, wie auch bei dem vermeintlich letzten Stück. Mit „Gute Nacht Freunde“ des bekannten deutschen Chansoniers Reinhard Mey möchten sich die Musiker von der Bühne verabschieden. Lautstarke Rufe nach Zugabe hindern sie jedoch daran. Bevor mit „La vie en rose“ und „La ballade de gents heureux“ die endgültig letzten Lieder vorgetragen werden, bedankt sich Christine Schmidt bei allen Helfern und Mitwirkenden und auch beim Publikum. Ein Abend in einem wunderschönen Ambiente mit tollen Musikern geht zu Ende.