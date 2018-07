Ein großes Fest in Blau-Weiß-Rot

Für Deutschland ist die Fußball-Weltmeisterschaft längst vorbei – und doch kam am Sonntagabend auch in Laupheim nochmals WM-Stimmung auf: Nach dem 4:2-Finalsieg von Frankreich gegen Kroatien schlängelte sich eine knappe Stunde lang ein Autokorso mit blau-weiß-roten Fahnen durch die Innenstadt. Wegen derselben Nationalfarben musste man schon sehr genau hinschauen, um auch die drei Autos mit freudetrunkenen französischen Fans zu erkennen. Während diese den zweiten Weltmeistertitel der Équipe Tricolore bejubelten, feierten die Kroaten den überraschenden zweiten Platz, als hätten sie soeben die Trophäe gewonnen.

„Enttäuscht? Ach was. Wir haben eine tolle WM gespielt und sind die Weltmeister der Herzen“, sagt ein junges kroatisches Paar dem SZ-Reporter. Schon am Nachmittag, noch lange vor dem Anpfiff, fahren immer wieder Autos hupend und mit aus den Fenstern wehenden Kroatien-Flaggen durch die Stadt. So groß ist die Vorfreude auf das Endspiel, von dem die unverkennbaren Fans in den karierten Fußball-Trikots vor der WM nicht wirklich zu träumen gewagt hatten. „Egal, wie es heute ausgeht. Wir haben schon mehr erreicht als gedacht“, meint ein Anhänger im „Szenario“ – einem von mehreren Lokalen in der Innenstadt, in denen sich die Kroatien-Fans versammelt haben.

Doch ganz so gleichgültig sind ihnen die 90 Minuten nach dem Anpfiff dann doch nicht. Im „Szenario“ jedenfalls beklatschen sie manch gewonnenen Zweikampf, schlagen beim 0:1 die Hände vors Gesicht und kriegen sich nach dem 1:1-Ausgleich vor Begeisterung kaum noch ein. Erwähnenswert ist auch, dass keiner wüst auf den Schiedsrichter schimpft – obwohl der Freistoß vor dem 0:1 und der Elfmeter zum 1:2 höchst diskussionswürdig sind.

Szenenwechsel zur zweiten Halbzeit. Valerie Hecht hat ihr Wohnzimmer in ein kleines französisches WM-Studio in Blau-Weiß-Rot verwandelt, um dort mit ihren Kindern, ihrer Freundin Corinne Berg, deren Tochter und Freunden der Kinder Augenzeugen des ersten WM-Triumphs Frankreichs seit 20 Jahren zu werden. „Ich war damals gerade 29 und total begeistert von Zinédine Zidane“, erzählt Corinne Berg. Nach dem Titelgewinn sei sie völlig aus dem Häuschen gewesen, heute betrachte sie das Ganze doch etwas gelassener.

Nur bei den Toren drei und vier und nach dem Schlusspfiff gibt es kein Halten. Die Freude ist so groß, dass sich die Frauen von Valeries Mann im 45 Jahre alten Citroen zum Feiern in die Stadt kutschieren lassen, die Kinder fahren in zwei weiteren Autos hinterher. „Oh – unser Auto hat nicht mal ne Hupe“, stellt Corinne lachend fest.

Doch das ist kein Problem. Gehupt wird reichlich in der Stadt. Inmitten der kroatischen Fahrzeuge, deren Insassen den Stolz über den Vizeweltmeistertitel lautstark mitteilen, würden die drei französischen Autos kaum auffallen – wäre da nicht der alte Citroen. Und dann kommt es zu einer Szene, wie sie vor allem der Fußball möglich macht: Kroatische und französische Fans feiern Arm in Arm für einen kurzen Augenblick gemeinsam – direkt auf dem Place de Feyzin.