Ein Dahinschmelzen der Gegensätze

Das Bild hat sich eingeprägt: zwei strahlende Herren, der eine im Rollstuhl, der andere direkt dahinter. „Ziemlich beste Freunde.“ Ein Film mit Abermillionen Zuschauern. Längst wurde der Titel zum geflügelten Wort. Und jetzt als Schauspiel im Kulturhaus. Ist das nicht abgedroschen?

Keineswegs. So haben es jedenfalls die Besucher gesehen und lohnten die Aufführung mit reichlich Applaus. Die Geschichte basiert auf wirklichem Geschehen und ist eigentlich schnell erzählt. Der Mann im Rollstuhl ist Philippe, er ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt und dringend auf Rundumpflege angewiesen. Der Mann hinter dem Rollstuhl ist Driss, wie die Jungfrau zum Kind kommt, so wird er zum Pfleger. Welten prallen wie Gewitterwolken aufeinander. Das ist so humorvoll aufbereitet, dass es immer etwas zu lachen gibt.

Der erste Auftritt lässt Driss bei den Zuschauern alles andere als sympathisch erscheinen. Ein Sozialschmarotzer, ungehobelt, laut, kriminell, unsensibel, ohne Empathie. „Ich stelle Sie an“, bekommt er wider Erwarten zu hören. „Oh Gott“, entfährt es einer Zuschauerin unwillkürlich. Niemand würde das tun. Ein Experiment, bei dem nicht zu erwarten ist, dass es gut geht.

Die Besucher werden konfrontiert mit einer besonderen Form der Behinderung, die im Fachjargon als Tetraplegie bezeichnet wird. Das ist eine Querschnittslähmung in Folge der Schädigung des Rückenmarks. Sie hat einen Ausfall der Arm- und Beinmuskulatur, von Blase, Mastdarm und Sexualfunktion sowie der Sensibilität unterhalb der Schädigung zur Folge. Hinzu kommen rasende Schmerzen. Was Betroffene nicht gebrauchen können in dieser Situation, ist Mitleid. Das ist von einem Typen wie Driss ebenso wenig zu erwarten wie Empathie. Dieser nimmt unerwartet den angebotenen Job an, immerhin erwartet ihn ein Zimmer mit Bad und Kost. Hinzu kommt Magalie, die Sekretärin, mit ihren Reizen. Driss verspricht sich ein Liebesabenteuer. Sein Umgang mit Philippe ruft bei den Besuchern im Kulturhaus zunächst Entsetzen hervor.

Ihnen wird auf der Bühne ein Dahinschmelzen der Gegensätze vor Augen geführt. Das sind zum einen die Klassenunterschiede. Hier der Adelige und Chef einer reichen Champagner-Dynastie, dort ein algerischer, kleinkrimineller Einwanderer vom Rande der Gesellschaft. Hier der Gebildete, der gerne Klassik hört und Kunst sammelt. Dort der Ungebildete. Hier der Hilflose, sozusagen ohne Arme und Beine, dort der von Kraft strotzende Driss.

In zahlreichen Szenen kann man beobachten, wie die Schranken zwischen beiden fallen und sie sich einander nähern. Driss wird bewusst, wie groß die Verantwortung ist, die Funktion von Armen und Beinen seines Schutzbefohlenen zu übernehmen. Er ist versucht, diese Position zu missbrauchen. Etwa, wenn er äußert: „Keine Arme, keine Schokolade“, oder wenn er den heißen Tee über die Beine des Kranken vergießt.

„Wir alle sind ein bisschen krank“

Die Annäherung wird besonders deutlich, als Philippe nachts keine Luft mehr bekommt, rasende Schmerzen hat und der dringenden Hilfe bedarf. Driss holt ihn aus dem Bett und raucht nebenher unbekümmert einen Joint. Philippe nimmt einige Züge und spürt eine wohltuende Wirkung. Da sitzen sie dann nebeneinander vor dem Bett und philosophieren. „Wir alle sind ein bisschen krank, wir alle haben unerfüllte Träume“, stellen beide fest. Sie befinden sich auf Augenhöhe. Nur einmal wird es todernst bei diesem heiteren Bühnenstück, als Philippe vom Verlust seiner geliebten Frau erzählt und Driss, wie das Schicksal ihn nach Europa verschlagen hat.

Die Bühnenfassung von „Ziemlich beste Freunde“, aufgeführt von „Theater im Rathaus Essen“, wurde in Laupheim zum Erfolg durch die überzeugenden Darsteller. Allen voran ist es Felix Frenken als Driss. Seit knapp zehn Jahren steht er auf zahlreichen Bühnen. Schon mehrere Jahrzehnte glänzt der britisch-deutsche Schauspieler Timothy Peach sowohl auf der Bühne wie hinter der Kamera bei erfolgreichen TV-Serien. Mehrere Rollen spielten in der Komödie Sara Spennemann und André Lassen. Die Regie liegt in der Hand von Gerhard Hess. Er traut sich mit großem Erfolg immer wieder an unbekannte Stücke. Er arbeitet auch an großen Bühnen und erreichte eine drastische Steigerung von Besucherzahlen.

Driss kriegt sich nicht vor Lachen über die rein geistige Beziehung seines Schützlings mit einer weiblichen Person. Dem setzt er entschlossen ein Ende und vermittelt einen Fotoaustausch und schließlich einen Besuch der verehrten Eleonore. Er selber hat mit deren Erscheinen seinen Dienst getan. Was bleibt, zwischen Philippe und Driss, ist eine Freundschaft. Im wirklichen Leben sind aus „ziemlich besten Freunden“ einfach Freunde geworden.