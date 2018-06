Ein Blütenmeer für das Heimatfest

Fantasievoll gestaltete Wagen sind der Höhepunkt eines jedes Heimatfestumzugs. Der prächtige Blumenschmuck ist das Werk von Lydia Buck und Uli Hess von der Stadtgärtnerei. Über Wochen hegen und pflegen sie die Pflanzen und sorgen dafür, dass sie zum richtigen Zeitpunkt in voller Blüte stehen.

Die Mission „Blumen für das Fest“ beginnt Anfang Mai. Dann liefert die Gärtnerei Ehmele aus Schemmerhofen-Altheim Geranien und Lobelien, Verbenen und Surfinien, Fuchsien und Salvien, Zauberschnee und Husarenköpfe. 1800 Pflanzen waren es dieses Jahr, die Rechnung übernimmt der Verein Kinder- und Heimatfest Laupheim. Platz zum Gedeihen bietet das Gewächshaus der Stadtgärtnerei.

Vor den Pfingstferien ist Blumenvergabe. „Die Wagenbauer kommen zu uns und suchen sich Blumen aus, die zu ihrem jeweiligen Motto passen“, erzählt Uli Hess.

Punktgenau die ganze Pracht

Nach der Vergabe beginnen er und seine Kollegin damit, die Blumen in Kästen und Schalen einzupflanzen. Zuvor werden die Blüten entfernt, „damit die Pflanzen sich nicht zu früh verausgaben“, erklärt Hess. Punktgenau zum Heimatfest sollen sie neue Blüten treiben und ihre ganze Pracht entfalten.

Drei Mal pro Woche düngen die Gärtner ihre Schützlinge, ein- bis zweimal täglich gießen sie sie von Hand – der Wasserbedarf ist unterschiedlich groß. Ein bisschen kühler dürfte es ruhig sein, sagen Buck und Hess; Hitze wie in den vergangenen Tagen schlaucht die Blumen.

Zweieinhalb Wochen vor dem Fest sind die meisten der insgesamt 250 Kästen und 80 Schalen, mit denen die Festwagen bestückt werden, bepflanzt. „Es ist Land in Sicht“, sagt Lydia Buck. Das Gewächshaus am Sankt-Florians-Weg ist proppenvoll; ein Blütenmeer betört das Auge des Betrachters. Am Heimatfestsamstag werden die meisten Blumenarrangements abgeholt, für die Großen Festzüge am Sonntag und Montag. Einige sind freilich auch schon am Freitag im Eröffnungszug zu sehen. Nach den Umzügen dürfen die Wagenbauer ihren Blumenschmuck behalten.

Manche Wagen schmücken Lydia Buck und Uli Hess persönlich, etwa den Stadtwappenwagen, den sie in den Laupheimer Farben grün (Bambusgras), weiß (Steinkraut) und rot (Geranien) erblühen lassen. Auch die Blumen-Deko für die städtischen Empfänge – heuer erstmals im Kulturhaus – entstammt ihrer Kunst.