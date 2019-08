Ein Bezirksliga-Duell im Achtelfinale

Ein Duell zweier Fußball-Bezirksligisten wird es im Achtelfinale des Lotto-Bezirkspokals Riß geben: Der SV Ringschnait empfängt die Spielgemeinschaft Warthausen/Birkenhard. Dies hat die Auslosung in einer Lotto-Annahmestelle in Laupheim ergeben.

Alle weiteren Bezirksligsten müssen in dieser dritten Runde reisen: Diese wird am Donnerstag, 5. September (Anstoß: 18 Uhr), ausgetragen. Das einzige reine Kreisliga-A-Duell steigt in Attenweiler. Der letzte Kreisliga-B-Vertreter im Wettbewerb, Schemmerhofen/Ingerkingen, erwartet den Bezirksligisten VfB Gutenzell.