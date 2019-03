Ein altes Duo lässt Alt und Jung lachen

Zwei Schwaben gehobenen Alters, die sich im Ambiente eines altbackenen Rathausbüros über Leben, Lust und Last in ihrem Dorf auslassen: So ein Programm zieht gemeinhin biederes Publikum jenseits der 60, solches, das den Dorfkalauer liebt. Sollte man meinen. Nicht so, wenn das Duo „Hannes und der Bürgermeister“ heißt, so wie am Montag im Laupheimer Kulturhaus. Da mischten sich durchaus jüngere Leute und auch mancher Althippy oder Lederjackenträger unter das gesetzte Volk in Altersblond. Die Händel des Hannes mit seinem Chef sind halt Kult, der Generationen und Stände überbrückt und an den Spaß eigentlich nur eine Bedingung knüpft: Man sollte Schwäbisch verstehen. Das ist in Laupheim keine Hürde, und so hatten die Menschen im zwei Mal ausverkauften Schloss über mehr als zwei Stunden reichlich zu lachen.

Auch nach über 30 Jahren, so erlebten die Laupheimer Besucher, haben Karlheinz Hartmann und Albin Braig als Bürgermeister und Amtsbote bei ihren Sketch-Breitseiten nicht an humoriger Spritzigkeit verloren. Ihre Gabe, mit treffendem Ausdruck die Banalitäten einer Ehe oder Gemeindeverwaltung in Wortwitz zu verwandeln, rief mitunter Lachsalven mit vergnüglichem Quieken hervor. Quasi Momente der Entspannung bot zwischendurch Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, die in bewährter Manier die Pausen zu einem eigenen Konzert ausbaute.

Dabei folgen Hannes und Bürgermeister durchaus gängigen Rezepten guter Sketche. Bildung, beziehungsweise deren Fehlen, ist ein beliebtes Thema, und auch die Beamten- oder Bürokratiewitze sind immer wieder dankbare Einstiegsgags. Wer kann nicht des Bürgermeisters Weisheit nachvollziehen, wenn der sagt: „Bürokratie ist die Vervielfältigung von Problemen durch die Einstellung von Beamten, die sie lösen sollen.“

Das Dorfleben mit dem „Ochsen“ im Mittelpunkt bietet natürlich reichlich Stoff: Ob ein Chinese das geliebte Lokal übernehmen möchte, muss so wortreich wie reich an Missverständnis recheriert werden. Auch die Veränderungen, die Digitalierung und Internet mit sich bringen, haben diese Amtsstube erreicht und müssen diskutiert werden – gipfelnd im gestenreichen Wehklagen des Hannes: „Spätzle sind geschabt viel besser als gedruckt!“

Bei den Tücken einer Ehe kann eigentlich nichts falschmachen, wer Lacher hervorkitzeln möchte, aber Hannes und der Bürgermeister toppen dieses ewige Kalauerszenario noch, indem sie es in der Amtsstube stattfinden lassen. Dass Schatzilein und Schnaps sich nicht vertragen, ist ein alter Hut. Aber auf dem Höhepunkt des Abends, ihrem letzten Sketch, lassen die beiden ein Sodom und Gomorra enstehen: in Form der modernen Neuigkeit einer gemischten Sauna im Konkurrenzdorf Schriedingen, die nicht nur Hannes besucht, sondern heimlich auch die Bürgermeister-Gattin. „Hannes! Mehr will ich gar nicht wissen!“, ruft deren Mann, erntet aber nur den Rat, es selbst einmal zu probieren. Und seine Genierlichkeit kommentiert Hannes süffisant: „Unter Ihrem Bauch sieht man sowieso nichts.“