Ein Abenteuer in den Herbstferien

Die Herbstferien stehen vor der Tür und somit auch der Kinder-Bibel-Tag des Evangelischen Jugendwerks. Dieses Jahr ändert sich nicht nur der Name, sondern auch der Ablauf, denn es wird keine Woche, wie normalerweise in den letzten Jahren, sondern ein Samstag voller Spaß, Action und vielen Abenteuer geben. Im Anschluss findet am Sonntag, den 6. November ein Familiengottesdienst statt. Wir laden alle Kinder ab dem Kindergarten bis zur 7. Klasse herzlich ein, mit uns und Tropfi auf eine spannende Reise zu gehen. Mehr Informationen finden sie auf unserer Website: https://www.ejw.laupheim.start-baukasten.de. Foto: Michelle Kochno