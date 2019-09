Ein Abend voller Musik zum Genießen

Von Aalener Nachrichten

Ein 40-jähriger Mann ist bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Oberen Bahnstraße in Aalen ums Leben gekommen.

Der 40-Jährige und ein 45-jähriger Kollege waren an einer Überdachung mit Arbeiten an einem Blitzableiter beschäftigt als sie etwa neun Meter in die Tiefe stürzten. Der Jüngere der Beiden erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, der 45-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.