Ehrungen zum Jahresende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Umzugsstress hin oder her – eine Weihnachtsfeier und eine Band, die für richtig gute Stimmung sorgt, durfte in diesem Jahr bei der Firma Röchling Industrial Laupheim GmbH nicht fehlen. Im Mittelpunkt der über 90 Gäste stand die Ehrung der Jubilare für 10, 25 und 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Der Geschäftsführer Rudolf Karremann und Leiter Vertrieb Daniel Licha zeichneten die Mitarbeiter für ihre Treue und ihr Engagement zum Unternehmen aus. Gleichzeitig wurde eine Mitarbeiterin in die Rente verabschiedet.

Geehrt wurden: Erika Schreiber (Rente), Alexander Morgenröther (30 Jahre), Frank Röhrl (25 Jahre), Markus Burger (25 Jahre), Marc Wiedmann (25 Jahre), Elvira Stiehle (25 Jahre), Mevlida Wendt (10 Jahre), Alexander Merk (10 Jahre) und Martina Rechtsteiner (10 Jahre).