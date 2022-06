Ehrungen beim SV Sulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ehrenamtlich tätige Trainer, Betreuer, OsUs-Mitarbeiter und Vereinsmitarbeiter wurden beim SV Sulmetingen geehrt.

Die Feier zur Vergabe von Vereinsehrungen fand in der vereinseigenen Sportgaststätte statt. Im OsUs in Untersulmetingen konnten der Vorsitzende Elmar Dehler und die Verantwortliche für Ehrungen Andrea Dehler zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten beim SVS auszeichnen. In seiner Rede würdigte der Vorstand die überragende Bedeutung der ehrenamtlich Tätigen in allen Bereichen des Vereines. Die Collage zeigt die Geehrten zusammen mit dem Vorsitzenden am rechten Bild.