Ehrungen beim SV Sulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einer schönen Feier in der Vereinsgaststätte OsUs fand beim SV Sulmetingen die Vergabe von Vereinsehrungen statt. In Untersulmetingen konnten der Vorsitzende Elmar Dehler und die Verantwortliche für Ehrungen Andrea Dehler zahlreiche ehrenamtlich tätige Trainer, Betreuer und Funktionäre für langjährige Mitgliedschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten beim SVS mit Vereinsehrungen in Bronze und Silber auszeichnen. Der Vorstand hob in seiner Ansprache hervor, wie wichtig die Tätigkeit der Ehrenamtlichen für die Vereinsarbeit ist und lobte die hervorragenden Leistungen in den einzelnen Bereichen. Die Kollage zeigt alle anwesenden Geehrten jeweils mit dem Vorstand rechts.