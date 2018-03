„Ehrenmord“: Gericht verteidigt Freilassung des „Gefährders“

Die brutale Messerattacke auf eine 17-jährige, aus Libyen stammende Asylbewerberin in Laupheim am Dienstag vergangener Woche sorgt bundesweit für Gesprächsstoff. Die junge Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr, und die Medien berichten in breiter Front von einem versuchten "Ehrenmord" der beiden verhafteten Tatverdächtigen, dem 20-jährigen Bruder des Opfers und dessen 34-jährigem Ehemann nach islamischem Recht. Kein Medienthema war derweil bislang die Frage: Hätte die Justiz die schreckliche Tat verhindern können?

In diesem Laupheimer Mehrfamilienhaus geschah die Messerattacke. (Foto: Reiner Schick)

Noch am Tag davor hatte der 20-Jährige in Fußfesseln in Saal 10 des Biberacher Amtsgerichts gesessen. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft warf dem seit August 2017 in Untersuchungshaft sitzenden jungen Mann vor, einem mittlerweile zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilten Bekannten bei der Vorbereitung eines islamistisch motivierten Attentats in Kopenhagen geholfen zu haben. Sowohl besagter Bekannter als auch weitere Zeugen lieferten vor Gericht etliche zweifelhafte Aussagen, welche den bei der ersten polizeilichen Vernehmung gemachten Angaben teilweise deutlich widersprachen – und dadurch den Angeklagten entlasteten. Richter Ettwein und seine Schöffen sahen daraufhin den dringenden Tatverdacht, der eine Untersuchungshaft rechtfertigen würde, nicht mehr gegeben. Sie setzten den 20-Jährigen bis zum zweiten Verhandlungstag am 12. März auf freien Fuß. Mit fatalen Folgen.

„Wenn man immer alles wüsste, was nachher passiert, wäre es einfacher“, antwortet Gerhard Bayer, Direktor des Biberacher Amtsgerichts, auf die Frage der SZ, ob die Aufhebung des Haftbefehls am Montag auch rückblickend die richtige Entscheidung gewesen sei. „Aus meiner Sicht, anhand der Gespräche mit dem Richter und den vorliegenden Erkenntnissen aus den Akten, wurde richtig entschieden. Der hinreichende Tatverdacht, also eine hohe Wahrscheinlichkeit der Verurteilung, war aufgrund der Zeugenaussagen nicht mehr da. Die ganzen Vorwürfe lagen auf dünnem Eis.“

Nicht der erste Streit

Keine Rolle spielte demnach die Tatsache, dass der Angeklagte vor zweieinhalb Jahren schon einmal mit der seinerzeit 15-jährigen Schwester in der damaligen Wohnung der Familie in einer Gemeinde bei Laupheim derart aneinander geraten war, dass die Polizei eingreifen musste. Grund für den Streit soll die Heirat der Schwester gewesen sein, womöglich auch deren Zuneigung zu einem anderen Mann. Der Bruder musste daraufhin in eine Flüchtlingsunterkunft nach Biberach ziehen. Dieser Fall kam bei der Gerichtsverhandlung nur am Rande zur Sprache. „Er hat mit dem aktuellen Verfahren ja auch nichts zu tun“, stellt Gerhard Bayer klar. Abgesehen davon habe der damalige Zoff offensichtlich kein strafrechtliches Ausmaß gehabt. „Sonst wäre die Sache vor Gericht gelandet“, meint Bayer. Um daraus dennoch eine Gefahr für die Schwester abzuleiten, wenn der Bruder aus der U-Haft entlassen wird, brauche es „hellseherische Fähigkeiten“, so Bayer – oder ein klares Veto der Staatsanwaltschaft: Die Schwester ist akut gefährdet. Und das habe es nicht gegeben.

Zwar hatte sich Staatsanwältin Marie Fischer gegen eine Aufhebung des Haftbefehls gegen den Angeklagten ausgesprochen, aber nicht wegen des Geschwisterstreits. „Die Frage, ob weiterhin von einem dringenden Tatverdacht auszugehen ist oder nicht, war ausschließlich im Hinblick auf die Beweislage in dem vor dem Amtsgericht Biberach anhängigen Verfahren zu beurteilen“, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Nachfrage der SZ mit. Sprich: Für die Staatsanwältin war der Angeklagte weiterhin dringend verdächtig, vom geplanten Attentat gewusst und folglich Beihilfe zur Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat geleistet zu haben – wenngleich bei dem fraglichen Einkauf von zum Bombenbau geeigneten Hilfsmitteln, bei dem der 20-Jährige dabei gewesen war, lediglich 760 von am Ende 17 000 Zündhölzern besorgt wurden.

Auch im Innenministerium sieht man den 20-Jährigen offenbar als „Gefährder“. Laut Medienberichten soll der junge Mann aus Libyen schon länger „auf dem Schirm“ des Sonderstabs von Innenminister Thomas Strobl sein, der sich um die Abschiebung besonders krimineller Ausländer kümmert. Ob das stimmt und wie man beim Innenministerium vor diesem Hintergrund die Aufhebung der U-Haft des 20-Jährigen beurteilt, wollte die SZ am Montag wissen – Antworten aus Stuttgart gab es darauf bis Redaktionsschluss nicht.

Verfahren am 12. März

Nach jetzigem Stand wird das ursprüngliche Gerichtsverfahren gegen den 20-Jährigen wie geplant am 12. März fortgesetzt. Dann sollen die in den Zeugenstand tretenden Polizisten, die im Fall des in Kopenhagen geplanten Bombenanschlags ermittelten, darüber Aufschluss geben, ob der Angeklagte an der Vorbereitung beteiligt war – und somit tatsächlich islamistischen Kreisen zuzurechnen ist.