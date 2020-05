EDV-Onlinekurse der VHS Laupheim

Die VHS Laupheim bietet verschiedene EDV-Onlinekurse an. Zum einen einen Kurs „Excel für Fortgeschrittene“, wo spezielle Funktionen und Bedingungen erklärt werden. Der Kurs findet am 27. Mai um 8.30 Uhr statt und kostet 110 Euro. Zum anderen gibt es einen Outlook-Onlinekurs, in dem der Dozent einen Überblick über die allgemeinen Nutzungsmöglichkeiten von Outlook gibt und ein paar nützliche Tricks zeigt. Der Kurs findet am 27. Mai um 18.30 Uhr statt und kostet 21 Euro.