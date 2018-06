Ecenter-Gewinnspiel: Yvonne Böttinger freut sich über neuen Fiat 500

„Jeden Samstag gehe ich hier einkaufen“, erzählt Yvonne Böttinger aus Laupheim und das hat sich gelohnt. Vergangenen Freitag erhielt sie einen Anruf vom Ecenter, sie habe gewonnen und solle in der Filiale vorbeikommen. Das tat sie dann einen Tag später auch, ohne zu wissen, was sie gewonnen hatte. Aus mehr als 3000 Teilnehmern, die in den vergangenen Wochen Gewinnkarten ausgefüllt hatten, wurde ihr Name für den 1. Preis gezogen. Nun ist sie stolze Besitzerin eines neuen Fiat 500 im Wert von 17 800 Euro. „Als ich das am Samstagnachmittag meinen Freunden beim Heimatfest erzählte, glaubte mir das niemand“, sagt die 34-Jährige. Ihr altes Auto ist 14 Jahre alt, ihr neues hat „Supersitze und Vollausstattung“, wie sie gleich beim Probesitzen feststellen durfte. Mit ihr freut sich Ecenter-Leiter Gerhard Berner, der ihr am Mittwoch die Schlüssel übergab.