Durchwachsener Saisonstart beim FV Olympia

Am vergangenen Wochenende sind von der Tennisabteilung des FV Olympia Laupheim die Herren, Herren 1 Ü40 und die Damen in die neuen Verbandsrunde 2022 gestartet. Alle drei Laupheimer Teams mussten den Kürzeren ziehen. Die Herren um Kapitän Kevin Werner waren zu Gast in Baltringen und mussten sich dort mit 2:7 geschlagen geben. Lediglich Jens Unterseher und Sascha Röhrl konnten auf Seiten der Olympianer punkten. Kevin Werner, Daniel Seidler, Patrick Seidler und Benedikt Kopp mussten sich geschlagen geben. Auch wurden die darauffolgenden drei Doppel ebenfalls verloren und die erste Saisonniederlage war perfekt.

Die Herren 1 Ü40 hatten auf eigener Anlage den TC Meckenbeuren-Kehlen zu Gast. Mit 4:5 gab es eine knappe Niederlage für Laupheim. In den Einzeln waren Oliver Wohnhaas, Benjamin Westhauser und Alexander Schwarz erfolgreich. Alexander Mainka, Thomas Seidler und Andreas Schoch unterlagen ihren Gegnern in je 2 Sätzen. Im Doppel konnte sich nur die Paarung Westhauser / Schoch im Match-Tie-Break durchsetzen.

Den Abschluss machten Laupheims Damen. Sie hatten die Spielgemeinschaft aus Bihlafingen/Stetten zu Gast und unterlagen auf eigener Anlage mit 2:4. In den Einzeln konnte einzig Iris Kopp die ersten Punkte einfahren. Monika Ege, Elke Röhrl und Nicole Fischbach hatten das Nachsehen. Beide anstehende Doppel waren sehr eng umkämpft und wurden beide im Match-Tie-Break erst entschieden. Wobei nur Ege/Röhrl die letzten Laupheimer Punkte sichern konnten.