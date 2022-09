Duo verzaubert mit Deutsch-Französischer Musikreise

Musikerinnen Bérengère Le Boulair und Christiane Reiling machten unter dem Motto „Zusammen Auseinander“ am Samstag, 3. September, Station in Laupheim. Bei einem kostenfreien Konzert, welches in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule stattfand, konnte sich das Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen Deutschland und Frankreich begeben.

Die beiden Musikerinnen spielten nicht nur die unterschiedlichsten Stücke aus den beiden Nachbarländern, sondern verwoben dabei ihre ganz eigene Geschichte, welche sie jeweils mit Deutschland und Frankreich verbinden. Bérengère Le Boulair spielte die Violine, während Christiane Reiling das Cello zum Klingen brachte. Nach dem musikalischen Auftritt bot sich die Gelegenheit zum Austausch, bei dem auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nach ihren Eindrücken und Erinnerungen befragt wurden. Somit boten Bérengère Le Boulair und Christiane Reiling bei diesem musikalischen Abend sowohl klanglichen Raum als auch Raum zur Kommunikation.

Das Projekt wird gefördert vom deutsch-französischen Bürgerfonds (www.fondscitoyen.eu). Eingeladen wurden die Musikerinnen von der Stadt Laupheim, wobei von der Stadt ein herzlicher Dank auch an den Verein Städte Partner Biberach geht, der das Projekt ebenfalls unterstützt.