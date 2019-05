Duell der potenziellen Absteiger

Zum vierten Mal in dieser Saison bekommt der FV Olympia Laupheim die Chance, den aktuellen Tabellenletzten der Fußball-Verbandsliga zu besiegen. Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert der FV Löchgau zum vorletzten Heimspiel im Olympia-Stadion.

Mit 23 Punkten ziert Löchgau das Tabellenende und weist damit noch zwei Zähler weniger auf als die Olympia. Dennoch werden beide Vereine – wenn nicht noch ein großes Fußballwunder geschieht – den Gang zurück in die Landesliga antreten müssen. Zumal beide auch die schlechteste Rückrunde aller 16 Mannschaften gespielt haben. Bei einem Sieg – es wäre im Übrigen erst der zweite in der Rückrunde – hätten die Laupheimer noch theoretisch die Möglichkeit, den Relegationsplatz zu erreichen. Aber wenn man ehrlich ist, ist dies spätestens seit der Heimniederlage gegen Tübingen vor zwei Wochen kein Thema mehr an der Hasenstraße. „Wir wollen uns anständig verabschieden aus der Verbandsliga und endlich mal wieder ein Spiel gewinnen“, beschreibt Laupheims Trainer Hubertus Fundel seine aktuellen Gedankengänge. „Das ist unser Ziel – meins und das der Mannschaft.“

1:1 endete das Hinspiel, als beide Teams noch besser drauf waren. „Schon diese Partie hätten wir eigentlich für uns entscheiden müssen“, erinnert sich Hubertus Fundel an eine der vielen vergebenen Chancen in dieser Saison. Neben den Langzeitverletzten Simon Dilger und Dominik Ludwig, der kein einziges Rückrundenspiel für die Olympia bestreiten konnte, werden auch Fabian Ness und Sascha Topolovac definitiv wegen muskulärer Probleme ausfallen und wohl auch kein Spiel mehr in dieser Saison für Laupheim absolvieren können. Wieder im Kader ist Torwart David Wiget für den ebenfalls verletzten Alexander Aumann. Im Tor stehen wird aber Julius Lense, für den auch nur noch drei Spiele für die Olympia auf dem Programm stehen. Danach wird der Keeper nach mehr als einem Dutzend Jahren den Verein verlassen und sich seiner beruflichen Karriere widmen.

Doch nicht nur mit Abgängen beschäftigt sich die Olympia. „Neben den schon feststehenden neuen Spielern werden derzeit noch Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt“, sagt Fundel, der gemeinsam mit seinem Co-Trainer Udo Schrötter auch nach dem sehr wahrscheinlichen Abstieg als Cheftrainer in die neue Saison gehen wird. „Das haben wir schon vor geraumer Zeit im Winter verkündet“, erklärt Fundel. „Daran hat sich nichts geändert.“