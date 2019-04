Drummerparty mit Spitzen-Besetzung

Bald ist es so weit - am Samstag, 4. Mai, geht ab 19.30 Uhr die 13. Laupheimer Drummerparty in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen über die Bühne. Michael Porter, der die Laupheimer Schlagzeugschule „Rhythmpoint“ leitet und die Party organisiert, hat zu diesem Anlass eine besondere Band ins Leben gerufen: „The Majors“.

Der Titel verrät teilweise schon, wer sich dahinter verbirgt. Vier Rathauschefs aus der Region haben in den letzten Wochen kräftig geprobt. Sie stellen sich am 4. Mai dem Publikum und spielen für einen guten Zweck. Der Laupheimer Lionsclub, Mitveranstalter des Konzertabends, nimmt schon im Vorfeld eine „Gage“ für die Musiker entgegen - Spenden, die komplett an das Projekt „Mentors with Vision“, das Kinder in Ruanda unterstützt, fließen sollen (siehe Kasten).

Die musikalischen Talente der vier Stadtoberhäupter gehen in verschiedene Richtungen. Gerhard Kraus, Bürgermeister von Ronsberg, zupft Bass und kümmert sich um das Programm, der Ingoldinger Bürgermeister Jürgen Schell spielt Gitarre. Als Leadsänger tritt Gerold Rechle, Oberbürgermeister in Laupheim, auf. Sein gesangliches Können stellte er als Mitglied des Silcher-Chors bereits unter Beweis. Der Ulmer Oberbürgermeister, Gunter Czisch, Schlagzeugschüler von Michael Porter, zeigt, was er an den Drums alles drauf hat. Einen gemeinsamen Termin zu finden, gestaltet sich nicht immer einfach, die Terminkalender der Bandmitglieder sind voll. Porter hofft zumindest auf eine vollzählige Probe - spätestens am Abend vor dem Konzert.

Der Auftritt der Bürgermeisterband ist längst nicht der einzige Programmpunkt des Konzerts - aber gewiss ein Highlight. Der Abend bietet einen Mix aus Schlagwerk, Bandmusik und Solokünstlern. Schüler von Rhythmpoint treten auf, die sich für den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert qualifiziert haben, das Duo Jessica & Vannessa Porter ist dabei, ebenso die Schlagzeugschulband „Brassport“. Auch Freunde der Trompetenmusik kommen auf ihre Kosten, Felice Civitareale und Tobias Weidinger spielen auf. Zu den „special guests“ zählen Jazz- und Soulsängerin Fola Doda und Solo-Drummer Claus Heßler.

Das ist „Mentors with Vision“:

Die unentgeltlich arbeitende Hilfsorganisation ist in Ruanda aktiv und engagiert sich dort für die Schulausbildung armer Kinder. Mit Ute Schick und Andrea Ege stehen unter anderem zwei gebürtige Laupheimerinnen mit an der Spitze der Stiftung. Es ist ein Zufall, dass sich 2019 auch zum 25. Mal der schreckliche Völkermord in Ruanda jährt.

Die Bankverbindung des Förderverein Lions Club Laupheim für Spenden lautet: Volksbank Raiffeisenbank Laupheim Illertal eG, DE90 6549 1320 0090 0090 02 oder Kreissparkasse Biberach DE58 6545 0070 0000 9597 59, Verwendungszweck: „Drummerparty 2019 – Ruanda“

Die Organisatoren hoffen, dass auch für dieses Projekt ein ähnlich hoher Betrag wie in den vergangenen Jahren, zum Beispiel für die Erdbebenopfer in Haiti oder die „Nothilfe Afrika“, gespendet wird.