DRK bietet Kurs für Umgang mit Notlagen an

Der DRK-Kreisverband Biberach hat im November und Dezember bereits zwei Kurse zur Vorbeugung und Reaktion in Notlagen angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage wird es im neuen Jahr drei weitere Termine in Erolzheim, Laupheim und Riedlingen geben. Das teilt das DRK in einer Pressemitteilung mit.

In den Kursen wird nicht nur das Hilfeleistungssystem in Deutschland erklärt, sondern auch auf die Vorsorge für außergewöhnliche Notlagen wie einen Stromausfall eingegangen. Die nächsten kostenlosen eineinhalbstündigen Kurse finden am Mittwoch, 18. Januar, beim DRK-Ortsverein Erolzheim (Schillerstraße 2), am Mittwoch, 25. Januar, beim DRK-Ortsverein Laupheim (Berblingerstraße 27) und am Donnerstag, 2. Februar, beim DRK-Ortsverein Riedlingen (Zwiefalter Straße 66) statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Der Kurs des DRK-Kreisverbands richtet sich an Erwachsene aller Altersgruppen. Sie lernen, eine Checkliste zur persönlichen Notfallvorsorge zu erstellen, was in ein Notgepäck gehört und wie der Notvorrat zu Hause aussehen sollte. Und sie bekommen vermittelt, was es heißt, in Notsituationen füreinander da zu sein. Denn die Bewältigung von Ausnahmesituationen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so das DRK weiter. „Und auch wenn sich Notlagen wie ein Blackout durch eine gute persönliche Vorbereitung nicht verhindern lassen, kann diese dabei helfen, die Situation besser zu meistern“, heißt es.