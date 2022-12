Zum 35. Mal heißt es am 7. Januar wieder: „Die Mensa der Laupheimer Schulen wird zur Jazzkneipe.“ Der Dreikönigsjazz kommt nach Laupheim zurück.

Für musikalische „Schmankerl“ sorgen zwei in Laupheim wohlbekannte Bands. So die „Gentlemen of Dixieland“, eine Dixie-Formation, deren Mitglieder zum Teil schon weit über 30 Jahre zusammen musizieren. Es sind dies Manne Pfütze am Cornet, Hansi Werndl an der Klarinette, Horst Guist an der Posaune, Rudi Elsässer am Piano, Bruno „Bischof“ Bischofberger am Banjo, Manfred „Mansche“ Walter an der Tuba und Thomas Hermann am Schlagzeug.

Wie schon 2020, ist außerdem die „United Swing Band“ aus dem Ulmer Raum mit von der Partie. Sie hatte ihre Vorläufer bereits Ende der 1950er-Jahre in einer Schulband. 1980 trafen sich die damaligen Musiker mit Bago Steine an der Trompete, Dima Spika mit Klarinette und Saxophon sowie dem Posaunisten Rudolf Spiegel bei einem Geburtstagsfest wieder und sind seitdem in der Ulmer Jazzszene aktiv, seit vielen Jahren ergänzt durch Carlo Ganzenmüller aus Bad Saulgau am Vibraphon. Für den richtigen Rhythmus sorgen Bernhard Widder am Piano sowie Peter Held am Schlagzeug, an dem Abend verstärkt durch Frank Miller aus Schwendi am Bass. Die Band bietet ein breites Programm, das von New Orleans-Klassikern über Swing-Standards bis hin zu Mainstream-Titeln reicht.

Zusammen mit dem Förderverein der Wielandschule wird die Kopingfamilie für die Verpflegung der Gäste sorgen.