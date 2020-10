Drei Punkte sind das Ziel

Am Wochenende stehen die Jugendfußballer vom FV Olympia Laupheim wieder auf dem Platz. Die Begegnungen im Überblick.

A-Jugend-Landesstaffel Süd: SV Gosheim – FV Olympia Laupheim (Samstag, 17 Uhr) - Nach dem deutlichen 4:1-Sieg im Lokalderby gegen die TSG Ehingen ist die A-Jugend des FV Olympia in ihrem zweiten Punktspiel der neuen Saison beim SV Gosheim zu Gast. Die Gosheimer stiegen vergangene Saison aus der Bezirksstaffel auf und stehen nach zwei absolvierten Partien auf Rang sieben der Tabelle. Nach einer knappen 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Bösingen teilten sie sich am 2. Spieltag beim 4:4 bei der TSG Balingen II die Punkte. Für die Laupheimer wird es darum gehen, sich ähnlich offensivstark wie gegen die TSG Ehingen zu präsentieren und den nächsten Dreier einzufahren, um sich gleich von Beginn der Saison an ganz oben in der Tabelle festzusetzen. Der Aufstieg in die Verbandsstaffel ist schließlich das erklärte Ziel des FV Olympia.

B-Jugend-Verbandsstaffel: FV Olympia Laupheim – FSV Bissingen (Sonntag, 11 Uhr, Kunstrasenplatz „Am grasigen Weg“) - Nach zwei absolvierten Punktspielen steht die B1-Jugend des FV Olympia noch ohne Punkte auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen den FC Esslingen unterlagen die Olympianer zuletzt unglücklich mit 0:1 beim VfL Pfullingen. Die Leistung in diesem Spiel dürfte den Laupheimern für die Partie gegen den FSV Bissingen allerdings Mut machen. Gerade defensiv zeigte sich der FV Olympia im Vergleich zur ersten Partie deutlich verbessert. Eine gute Defensivleistung wird gegen den FSV auf jeden Fall vonnöten sein, die Bissinger fuhren aus den ersten beiden Spielen die Maximalausbeute von sechs Punkten ein und stehen auf Rang drei der Tabelle. Bereits sieben erzielte Tore zeugen von einer starken Offensive. Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen gab es bislang noch nicht.

B2-Jugend Qualifikationsrunde: SGM SV Sulmetingen – FV Olympia Laupheim II (Sonntag, 10.30 Uhr)

C1-Jugend-Verbandsstaffel: FV Olympia Laupheim – VfL Pfullingen (Samstag, 11 Uhr, Olympia-Stadion, Hasenstraße) - In Anbetracht der guten Leistungen an den ersten beiden Spieltagen wurde die C1-Jugend des FV Olympia bislang unter Wert geschlagen – nur ein Punkt steht bislang auf der Habenseite, was Rang zehn in der Tabelle bedeutet. Sowohl beim 2:2-Remis gegen die TSG Balingen am ersten Spieltag als auch bei der 2:4-Niederlage beim FSV Hollenbach am vergangenen Spieltag verkauften sich die Olympianer gut und hätten ein besseres Ergebnis verdient gehabt. Um nicht von Beginn der Saison an im unteren Tabellendrittel festzuhängen, wäre ein Punktgewinn im Heimspiel gegen den VfL Pfullingen wichtig. Die Pfullinger absolvierten bislang erst ein Punktspiel, das sie mit 2:1 gegen den FSV Bissingen gewannen. Punktspiele zwischen beiden Vereinen gab es bislang noch nicht.

C2-Jugend-Landesstaffel: FV Olympia Laupheim II – TSG Söflingen (Samstag, 15 Uhr, Gretel-Bergmann-Stadion): Die C2-Jugend des FV Olympia Laupheim musste in den bisherigen zwei Partien der neuen Saison ordentlich Lehrgeld bezahlen. Nach der Heimniederlage gegen die TSG Ehingen kassierten die Olympianer auch am 2. Spieltag eine Niederlage (1:4 beim SSV Ehingen-Süd). Um sich fürs erste aus der Abstiegszone zu befreien, wäre ein Dreier im Heimspiel gegen die TSG Söflingen vonnöten. Die Söflinger absolvierten bislang erst eine Partie, die 2:2 endete. Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen gab es bislang noch nicht.

D1-Jugend-Qualifikationsrunde: FV Biberach – FV Olympia Laup-heim (Samstag, 13 Uhr)

D2-Jugend-Qualifikationsrunde: SGM SV Rissegg II – FV Olympia Laupheim II (Samstag, 10.30 Uhr)