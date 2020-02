Drei neue Schwarzgurte

25 Prüflinge sind in Wernau bei der Landes-Schwarzgurtprüfung der Taekwondo Union Baden-Württemberg gemeldet gewesen. Davon waren drei Taekwondosportler aus Laupheim dabei. Nach einjähriger Vorbereitungszeit durften die Kadetten ihr Können dem hochkarätigen Prüfungsgremium unter Beweis stellen.

Die Prüfung begann mit den Formenläufen sowie den anderen Disziplinen Ein-Schritt-Kampf, Selbstverteidigung gegen mehrere bewaffnete Gegner, Vollkontakt-Wettkampf und der finalen Königsdisziplin, bei der mehrere Bretter zu Bruch gehen mussten. Alle drei Laupheimer Teilnehmer konnten in den verschiedenen Kategorien gute Punkte erzielen, bestanden die Prüfung und am Ende durften alle drei ihre Urkunden entgegennehmen. Mit Kaan Atilla Ciftci wurde nicht nur bei der Prüfung sondern auch in der Abteilungsgeschichte des TSV Laupheim der bis dato jüngste (zehn Jahre) Taekwondoka mit dem schwarzen Gürtel geehrt. Halil Ciftci erhielt den 2. DAN und Katharina Bosch ihren 1. DAN.