Drei Musiker haben sich besonder verdient gemacht

Der Musikverein Wain hat jüngst in seiner Hauptversammlung zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet und auf sein Jubiläumsjahr unter Corona-Bedingungen zurückgeblickt.

Durch den Abend führte der Vorsitzende Christian Bucher. Er blickte auf ein ereignisreiches 100. Jubiläumsjahr des Vereins 2021 zurück. Oft anstrengend und aufwendig sei es gewesen, die immer wieder neuen Coronaverordnungen zu interpretieren und zu beachten. Als Highlight hob er die Jubiläumskonzertbox hervor, mit der der Musikverein anstelle des Jubiläumsfrühjahrskonzertes, das pandemiebedingt ausfiel, viele Freunde und Fans der Wainer Kapelle erfreute. Diese Box enthielt eine CD mit Aufnahmen der Wainer Musikkapelle, aber auch Drinks, Knabbersachen und sogar ein Blümchen. Bucher blickte positiv in die Zukunft, wünschte sich die Rückkehr der Vereinskameradschaft und appellierte an die Musikerinnen und Musiker, das „Coronadefizit wieder aufzuholen“.

Diesem Wunsch schloss sich der Dirigent der Kapelle, Sebastian Just, an. Aus musikalischer Sicht seien die Pandemiejahre häufig frustrierend gewesen. Trotzdem sprach Just den Musikerinnen und Musikern Lob und Anerkennung, trotz aller pandemischer Widrigkeiten aus. Ruth Glöckle, die Schriftführerin, ließ das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren. Auch in ihrem Bericht kam zum Ausdruck, welche Kreativität der Verein entwickelte, seine Veranstaltungen zu erhalten: Aus dem Weihungsfest wurde ein Streetfood-Angebot an unterschiedlichen Orten. Das Oktoberfest wurde mit Marschmusik durch den Ort ersetzt, sodass sich viele pandemiekonform daran erfreuen konnten. Sie schloss ihren Bericht mit einem Hymnus, der die Bedeutung der Musik hervorhob.

Die Jugendleiterin Martina Strotmann berichtete, dass sich derzeit über 30 junge Menschen in den unterschiedlichsten Instrumenten beim Musikverein ausbilden ließen. Sie freute sich darüber, dass Franziska Habdank nun die Verantwortung der musikalischen Ausbildung der Jugendlichen koordiniere.

Bei den Wahlen des Vorstandes wurden sämtliche Ämter einstimmig wiederbesetzt. Das bisher vakante Amt des 3. Beisitzers der passiven Mitglieder konnte wieder vergeben werden: Das Gremium wählte einstimmig Ralf Kollosch.

Abschließend führte Armin Rechtsteiner, der gemeinsam mit Christian Bucher dem Vorstand als Team vorsitzt, die Ehrungen verdienter Musikerinnen und Musiker durch. Zunächst ehrte er zehn Musikerinnen: Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Senta Schäfer, Karolina Komza, Ronja Engelmeyer, Anna Kösling, Emma Stetter und Sophie Deutscher. Seit nunmehr 20 Jahren sind Franziska Habdank und Nathalie Ott sehr aktiv, letztere als Vizedirigentin der Hauptkapelle und als verantwortliche Dirigentin der Jugendkapelle „BaDiWa“ (Balzheim, Dietenheim, Wain). Marion Schliesser und Lisa Duckek erhielten eine Ehrung und ein Präsent für ihre 25-jährige Aktivität.

Drei verdiente Mitglieder des Vereins wurden mit besonderer Ehre bedacht und wurden vom Vorsitzenden Rechtsteiner zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten eine Urkunde: Erwin Kohler bekleidete und bekleidet im Verein viele Aufgaben und Ämter, darunter jahrelange Dienste als erster und zweiter Vorsitzender. Ulrich Walcher musizierte 51 Jahre in der Hauptkapelle. Unermüdlich setze er sich im Verein auf unterschiedliche Weise ein, die Kameradschaft liege ihm besonders am Herzen, sein Haus und Hof hätten stets offene Türen für den Verein, so Rechtsteiner. Einer konnte die Ehre am Abend nicht persönlich entgegennehmen: Erwin Schauwecker. Er fungierte lange Jahre als Vizedirigent, bei Vakanzen des Dirigats füllte er diese Lücken aus und studierte eigenverantwortlich Konzerte ein, bis heute leite er die Seniorenkapelle „Goldene Zehn“. Die Vorsitzenden hatten ihm die Ehrenurkunde zuvor zu Hause überreicht.