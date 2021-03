Drei fraktionslose Mitglieder des Laupheimer Gemeinderats gründen eine eigene Fraktion

Während in ganz Deutschland Leichtverpackungen seit jeher im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne an der Haustür abgeholt werden, hat im Kreis Ravensburg seit 1993 das sogenannte Bringsystem gegolten. Das wird nun abgeschafft.

Der Kreistag hat am Dienstagabend nach einer langen und teilweise kontroversen Debatte entschieden, vom 1. Januar 2022 an bei den Leichtverpackungen vom Bringsystem (zu Wertstoffhöfen oder anderen Abgabestellen) auf ein Abholsystem (wie beim Restmüll) umzustellen.