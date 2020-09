Dr. Achim Roempp leitet jetzt die gastroenterologische Praxis im Sana-MVZ in Laupheim

Die Sana MVZ Landkreis Biberach GmbH hat die fachärztlichen Angebote in ihren medizinischen Versorgungszentren im Kreisgebiet erweitert. Dazu gehört auch die gastroenterologische Praxis in der MVZ-Zweigstelle in Laupheim, deren Leitung zum 1. September Dr. Achim Roempp übernommen hat. Zudem konnte das orthopädische und unfallchirurgische Angebot in Ochsenhausen und Laup-heim ausgebaut werden.

Die gastroenterologische Praxis im MVZ Laupheim bietet Patienten und Patientinnen seit Oktober 2018 Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie der Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Zum 1. September hat Dr. Achim Roempp die Leitung der Praxis übernommen. Der 60-jährige Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie ist seit seiner Assistenzarztzeit in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Oberarzt der nephrologischen Station sowie als Leiter der Endoskopie der Medizinischen Klinik, am Universitätsklinikum Ulm beschäftigt. Von seiner Expertise sollen künftig auch ambulante Patienten in Laupheim profitieren.

Breites Behandlungsspektrum

In der Laupheimer Praxis wird Achim Roempp ein breites Spektrum gastroenterologischer Erkrankungen behandeln. Dazu gehören schwerpunktmäßig die diagnostische Endoskopie des oberen und unteren Verdauungstrakts sowie die Vor- und Nachsorge bei Darmkrebs. Im Rahmen der Vorsorge werden in der Praxis künftig auch Darmspiegelungen (Koloskopien) durchgeführt. Ebenfalls zum Leistungsspektrum gehören die Diagnose und Behandlung von chronischen Viruserkrankungen der Leber (Hepatitis B, Hepatitis C) sowie von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse.

Neben Roempp verstärkt seit Jahresanfang Dr. Melanie Renn, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, das MVZ-Team in der orthopädischen Praxis in Laupheim. Als Oberärztin der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im Biberacher Sana Klinikum konnte sie das Spektrum der Praxis insbesondere im Bereich der Sporttraumatologie ausbauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Orthopädie und Unfallchirurgie in Ochsenhausen

Ebenfalls seit Anfang 2020 ist Alexander Hiob, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Zusatzbezeichnungen spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin, im Sana MVZ in der chirurgischen Praxis in Ochsenhausen tätig. Dort bietet Dr. Claus Christ seit 2016 ein breites Leistungsspektrum unter anderem im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Durch Hiob wurde dieses um den Schwerpunkt Orthopädie und Unfallchirurgie ergänzt.

Die Sana MVZ Landkreis Biberach GmbH ist an fünf Standorten im Landkreis vertreten. Das medizinische Leistungsspektrum reicht von der Inneren Medizin über die gynäkologische, chirurgische und orthopädische Versorgung bis zum pneumologischen und neurologischen Schwerpunkt.