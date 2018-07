Dorothea hofft auf Hilfe für die Ärmsten

Dorothea Hyneck hat neun Monate in Chile und Paraguay verbracht, um dort bei den Organisationen „Un Techo para Chile“, „Maria ayuda“ und „Dequení“ bedürftigen Kindern und Jugendlichen zu helfen. In dieser Zeit hat die 20-Jährige aus Laupheim viele positive Erfahrungen gesammelt.

Von unserer Mitarbeiterin Katharina Rupp

Komplett in Laupheim eingelebt hat sich Dorothea Hyneck nach neun Monaten Südamerika noch nicht wieder, „aber ich gewöhne mich Tag für Tag mehr an mein Leben hier“. Während ihrer Zeit in Chile arbeitete sie bei verschiedenen Projekten von „Un Techo para Chile“ – ein Dach für Chile -- mit. Diese Organisation hatte das Ziel, im Jahr 2010 die aus Blechhütten bestehenden Slums durch Steinhäuser zu ersetzen, was aber durch das Erdbeben zunichte gemacht wurde.

Zusätzlich arbeitete Dorothea Hyneck noch bei der Organisation „Maria ayuda“ – „Maria hilft“. Dort werden Schwangere und Mütter zwischen 14 und 20 Jahren psychologisch, ärztlich und schulisch betreut. „Ich habe mich meistens um die Babys der rund 20 Mütter gekümmert“, erzählt Dorothea.

Nach drei Monaten in der chilenischen Stadt Viña del Mar flog sie nach Asunción, der Hauptstadt Paraguays. Dort arbeitete die Laupheimerin bei „Dequení“, einer Organisation, die eng mit „Schönstatt“ verbunden ist. „Dequení“ kümmert sich um rund 2400 Kinder und sorgt mit Mahlzeiten, Nachhilfeunterricht und Freizeitangeboten für eine lückenlose Betreuung. „Die meisten Kinder bekommen von zu Hause keine Unterstützung und kommen auch nicht aus geregelten familiären Verhältnissen“, beschreibt Dorothea die Hintergründe. „Wir sind froh, wenn sie jeden Tag zur Schule und zu ,Dequení‘ kommen.

Kommen die Kinder nicht, bedeutet das oft, dass sie arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Auch um Kinderarbeit vorzubeugen, besuchen Sozialarbeiter die Familien monatlich. Nach der staatlichen Schulpflicht, die in Paraguay mit 14 Jahren endet, haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich fortzubilden. „Sie können Computer- und Nähkurse belegen oder die Tätigkeiten eines Supermarktangestellten erlernen“, sagt Dorothea. Im vergangenen Jahr haben 750 Jugendliche, aber auch Mütter ein solches Angebot wahrgenommen.

Die Finanzierung von „Dequení“ ist nur durch Spenden gesichert. „Wir machen Aktionen in Supermärkten, und jedes Jahr veranstalten wir einen Wohltätigkeitslauf mit 27 000 Teilnehmern“, erzählt Dorothea Hyneck. Um einem Kind ein Schuljahr auf einer staatlichen Schule zu ermöglichen, werden 50 Euro benötigt.

Die zukünftige Psychologiestudentin hofft, dass sie auch dieses Jahr durch Spenden aus Laupheim vielen Kindern helfen kann. „Ich werde auch noch eine Präsentation halten, um zu zeigen, was durch die Spenden bewegt wurde“, kündigt Dorothea Hyneck an.

Dieser Tatendrang wurde ihr in Paraguay manchmal zum Verhängnis. „Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich nicht mehr aufgeregt habe, wenn etwas nicht wie geplant gelaufen ist“, sagt sie lachend. Dennoch hat sie sich mit dem landesüblichen Lebensstil angefreundet: „Ich genieße das Leben mehr und mache mir viel weniger Stress. Das ist richtig befreiend.“ Nun gilt es nur noch, diese Lebensweise in ihr deutsches Leben aufzunehmen.