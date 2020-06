„Doch eine Heimat ein Mal nur“

Als Hertha Einstein am 5. Juni 1895 in Laupheim geboren wurde, begannen die deutschen Universitäten gerade erst damit, Frauen zu einem ordentlichen Studium zuzulassen. Die dafür notwendige Hochschulreife erwarb Einstein in Ulm, nachdem sie zuvor als erstes Mädchen überhaupt die Laupheimer Lateinschule besucht hatte.

Diese Novität sorgte für einiges Aufsehen und musste 1905 von der eigens einberufenen Studienkommission erörtert werden, an der Vertreter der Stadt, der Schulen und der drei Konfessionen beteiligt waren. Die Laupheimer Juden waren neben den wenigen Protestanten und der katholischen Mehrheit akzeptierter und integrierter, ja assimilierter Teil der damaligen Gesellschaft, und gerade sie nutzten die gegebenen Bildungschancen in besonderem Maße. Gleichwohl waren auch unter ihnen Vollakademiker die Ausnahme, die meisten wurden nach dem Realschulabschluss Händler und Kaufleute.

1914 begann das Medizinstudium

Vor diesem Hintergrund ist der Werdegang der jüdischen Hertha Einstein in mehrfacher Hinsicht markant, aber kein Zufall: Ihr Vater Arthur Einstein, Tabakwarenhändler im familiären Geschäfts- und Wohnhaus am Laupheimer Marktplatz, bekundete früh, dass seine erstgeborene Tochter studieren werde und dafür eine entsprechende Schulbildung erhalten müsse. Gesagt getan – Hertha Einstein schrieb sich 1914 zum Medizinstudium in Heidelberg ein und ging 1920 mit frischem Examen nach Berlin, wo sie leitende Ärztin eines Säuglingsheims des Roten Kreuzes wurde. 1923 heiratete sie den Internisten Erich Nathorff; 1925 wurde der einzige Sohn Heinz geboren, und mit einer angesehenen Praxis im Berliner Westen führte die junge Familie ein glücklich ausgelastetes Leben.

Das weitere, nicht mehr glückliche Schicksal von Hertha Nathorff-Einstein ist durch ihre Tagebuchaufzeichnungen vergleichsweise gut überliefert. Das 1987 veröffentlichte „Tagebuch der Hertha Nathorff“ berichtet eindringlich über die Jahre 1933 bis 1945. Es zeigt exemplarisch, wie den deutschen Juden systematisch ihre Lebensgrundlage entzogen wurde und eine erzwungene Auswanderung die einzige Möglichkeit zum Überleben blieb.

Die Familie verlor alles

Als die Familie Nathorff 1940 mithilfe einer Bürgschaft von Carl Laemmle in New York gelandet war, hatte sie alles verloren. Hertha Nathorff konnte ihren Beruf nie mehr ausüben, weil die deutschen Abschlüsse in den USA nicht anerkannt wurden. Ihr Mann, der das Examen noch einmal ablegte, starb 1954, schon bald nach der Etablierung seiner Praxis.

Hertha Nathorff blieb trotz des Verlusts ihres geliebten Berufes eine engagierte Frau: in der deutsch-jüdischen Gemeinde New Yorks, in der sie Vorträge hielt und Artikel veröffentlichte, als Krankenpflegerin und Psychotherapeutin, und nicht zuletzt als Schriftstellerin, die lebenslang ihre Erfahrungen aufzeichnete und von ihren Gedichten auch einen Band in Druck geben konnte. In dem undatierten Gedicht „Heimweh“ wird einmal mehr deutlich, dass ihr schlimmster Verlust der ihrer Heimat war:

Der Mensch kann viele Heime haben.

Doch eine Heimat ein Mal nur.

Und ward er jäh daraus vertrieben

Sucht er im Traum noch ihre Spur.

In ihren letzten Lebensjahren besuchte sie der Münchner Regisseur Patrick Hörl und machte aus ihren „Traumspuren“ einen gleichnamigen, berührenden Dokumentarfilm. Hertha Nathorff-Einstein starb 1993 im hohen Alter in New York. Sie hatte Deutschland nie wieder besucht.

Das Museum zur Geschichte von Christen und Juden zeigt ein neues Porträt

Sie war das erste Mädchen, das die Laupheimer Lateinschule besuchte, praktizierte als angesehene Ärztin in Berlin, floh vor den Nationalsozialisten in die USA, litt unter Heimweh: Hertha Nathorff-Einstein, geboren am 5. Juni 1895. Anlässlich ihres 125. Geburtstags zeigt das Museum zur Geschichte von Christen und Juden vom 6. Juni an ein neues Porträt der in Laupheim geborenen Medizinerin jüdischen Glaubens, angefertigt von Marlis Glaser.

Es handelt sich um ein aktuelles Werk der Attenweiler Künstlerin. Marlis Glaser hat es für die in diesem Jahr geplante Sonderausstellung „Frauen im Judentum“ angefertigt. Diese Sonderausstellung musste wegen der Corona-Krise auf das nächste Jahr verschoben werden.

Das Bild wurde dem Museum von dem früheren Ehinger Zeitungsverleger Veit Feger als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. „Seit ich Hertha Nathorffs Tagebuch, erschienen vor Jahrzehnten, kenne, bewundere und verehre ich diese Frau für ihre Tapferkeit, Bildung und Freundlichkeit“, sagt Feger.

Die Beschreibung ihrer Kindheit berührt

Auch Marlis Glaser bezieht sich mit ihrem Porträt auf Nathorffs Erinnerungen: „Es war sehr berührend für mich, wie sie ihre Kindheit in Laupheim beschrieb, mit welchen Worten sie sich an ihr frühes Zuhause, ihre ehemalige Heimat erinnerte.“ Besonders eine Passage sei für sie die wesentliche Grundlage gewesen, „um sie zu charakterisieren, Anregung für die zarte Farbigkeit und den mild-gütigen Ausdruck ihres Gesichtes, ihres Blickes“.

Hertha Nathorff-Einstein schrieb: „...die lichte Weite meiner süddeutschen Heimat, die innere Harmonie eines altangesehenen, wohlhabenden Elternhauses prägten meinem Wesen den Stempel auf: immer war ich sonnig und heiter und die Herzen der Menschen flogen mir zu. Eine tiefe Liebe zu Mensch und Tier, ein fanatischer Gerechtigkeitssinn, Empfindsamkeit für alles, was wahr, schön und gut, Empfindsamkeit bis zur Empfindlichkeit, ja, Überempfindlichkeit, haben in mein Leben viel Schönheit und inneren Reichtum, aber auch viel bitteren Kampf, manche Enttäuschung und frühes Leid gebracht.“

Dazu gesellen sich im Bild Text-zitate aus dem Tagebuch, die Marlis Glaser besonders berührt haben und ihr wichtig schienen.