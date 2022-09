DLRG-Ortsgruppe Laupheim sucht Bewerber für den Vorstand

Die Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Laupheim ist am Sonntag, 2. Oktober, im Vereinsheim in der Weldenstraße. Interessenten für die Wahl können sich mit einer E-Mail an Vorstandschaft@laupheim.dlrg.de wenden.

Bei der DLRG-Ortsgruppe Laupheim stehen Anfang Oktober die Wahlen ins Haus. Doch einen Monat vor der Hauptversammlung gibt es weder Bewerbungen für die Ämter der beiden Vorsitzenden noch für den Posten als Schriftführer. Die Pandemie hat das Vereinsleben der Rettungsorganisation stark beeinträchtigt. Jetzt werben Mitglieder für das Ehrenamt und erhoffen sich davon geeignete Kandidaten. Dabei müssten Bewerber nicht einmal DLRG-Mitglied sein.

Nach drei Jahren finden erstmals wieder Wahlen statt

Die Pandemie hat die DLRG-Ortsgruppe in Laupheim getroffen: Das Parkbad wurde geschlossen, weder Training noch Ausbildung konnten stattfinden. Unter den Schließungen und Kontaktbeschränkungen litt das Vereinsleben. Sogar die jährlichen Wahlen wurden ausgesetzt, was nur durch eine Lockerung des Vereinsrechts möglich gewesen sei, erklärt Julia Gröber, Jugendleiterin der DLRG-Ortsgruppe Laupheim.

„Nach mehr als drei Jahren findet im Herbst erstmals wieder eine Jahreshauptversammlung statt“, sagt sie. Das Problem: Der Verein sucht bislang vergeblich nach Vereinsvorsitzenden und einem Schriftführer, denn in den eigenen Reihen fehlt es an geeigneten Kandidaten.

Kandidaten müssen bei ihrer Bewerbung nicht DLRG-Mitlgied sein

Dabei zählt die DLRG-Ortsgruppe Laupheim, die ihr Vereinsheim in der Weldenstraße 12/1 hat, aktuell mehr als 150 Mitglieder. Doch rund zwei Drittel davon sind noch keine 18 Jahre alt. Das liegt daran, dass im Verein vor allem schwimmbegeisterte Kinder Mitglied werden. In der Altersspanne von 20 bis 30 habe die Ortsgruppe nur wenige Mitglieder, schildert Sonja Flack, die seit Jahren die Schwimmausbildung betreut.

Die Mitglieder, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, machen schon wahnsinnig viel, wir müssten uns verreißen Sonja Flack

Jetzt hoffen die beiden Frauen, dass sich bis zur Wahl noch Bewerber für den Vereinsvorstand finden lassen. „Es ist eine große Verantwortung, kann einem aber enorm viel geben“, wirbt Julia Gröber für das Ehrenamt. Die Kandidaten müssten bei ihrer Bewerbung auch nicht zwingend DLRG-Mitglied sein. Grundsätzlich sollte aber eine Identifikation mit dem Schwimmen vorhanden sein.

Training und die Schwimmausbildung ist dem Verein wichtig

So könnten Neulinge in Lehrgängen – unter anderem speziell für Quereinsteiger – die Schwerpunkte der Arbeit der DLRG erlernen. Diese sind beim Ortsverein Laupheim die Bereiche Schwimmausbildung, Jugendarbeit und Erste Hilfe. Über den Bezirk Federsee, zu dem auch die Ortsgruppen im Kreis Biberach gehören, werden auch Einsätze zur Übung etwa am Natursee in Laupheim abgehalten.

Einen Wachdienst gibt es in Laupheim allerdings nicht. Dafür fehle es dem Verein an entsprechend ausgebildeten Mitgliedern, erklärt Gröber. „Dafür fehlt uns aktuell einfach die Kapazität“, sagt sie. Die Hauptarbeit des Vereins sei, dafür zu sorgen, dass das Training und die Ausbildung gut laufe.

Unser Anspruch ist, die Jungen zu motivieren; unsere Motivation ist es, Leben zu retten, darum fördern wir das Schwimmen Sonja Flack

Mitglieder werben für den Vorstandsposten

Durch die Schließung des Parkbads in der Pandemie konnte der Verein keine Kinderschwimmkurse mehr anbieten, entsprechend groß sei die Nachfrage aktuell: „Die Wartelisten gehen ins Unermessliche“, sagt Flack. Beide Vorstandsmitglieder sind sich einig: Leisten könnte der Verein noch mehr, wenn ein starkes Vorstandsteam gewählt wird. Die Bewerber für das Amt der Vorsitzenden sollten Freude an administrativen Tätigkeiten haben und die Gabe besitzen, mit Menschen und Medien zu sprechen.

Ein Schriftführer sollte fit im Umgang mit PC und Internet und sprachlich gewandt sein. „Man darf sich das Amt nicht als einen Berg von Arbeit vorstellen, es erfordert weniger Zeitaufwand als die Ausbildung oder das Training“, versichert Gröber. Im Gegenzug biete das Ehrenamt die Chance, sich sozial zu engagieren und viele neue Leute kennenzulernen.