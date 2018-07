Dixie trifft auf Blasmusik und viele gut gelaunte Besucher

Beste Bedingungen haben am Samstagabend bei der Veranstaltung „Dixie meets Blasmusik“ des Fördervereins der Stadtkapelle Laupheim geherrscht. Wo schon in manchen Jahren die Blicke wegen drohender Regenschauer bang gegen Himmel gerichtet werden mussten, konnten sich die Veranstalter in diesem Jahr über bestes Sommerwetter freuen. Das lockte auch zahlreiche Besucher an den Laubach, wo leckeres Essen, erfrischende Getränke und vor allem viel Musik geboten wurden.

Die Gäste ließen es sich gut gehen.Bekannte wurden wieder einmal getroffen und so manches Schwätzchen gehalten. Die Dixie-Formation um Joe Baur, mit Arnfried Oehme, Thomas Herrmann, Uli Barthold, Frank Miller, Christoph Walter, Peter Amendinger und Hans Werndl, verwöhnte die Ohren der Zuhörer mit etlichen Klassikern. Und es wurden auch gerne Wünsche des Publikums erfüllt.

Im Wechsel dazu spielten das Jugendblasorchester der Städtischen Musikschule und der Stadtkapelle unter der Leitung von Dr. Rustam Keil, die Stadtkapelle selbst und die BrassKids der Stadtkapelle. So gab es zu den Dixie-Ohrwürmern auch Märsche, Polkas, Big-Band-Sound und andere flotte Blasmusik zu hören. So war sicher für jeden Geschmack der Gäste, die nicht mit Applaus sparten, etwas dabei. Einen fetzigen Hingucker boten auch die Damen der Tanzgarde „Privat Dancers“ der Stadtkapelle bei ihrem Tanz.

Und auch die kleineren Besucher wurden nicht vergessen: Ein abwechslungsreiches Angebot des Teams des Laupheimer Spielmobils und der Jugend der Stadtkapelle sorgte für viel Spaß.