Diskussionsveranstaltung über die Bedeutung biblischer Texte in der ökologischen Krise

Die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim bietet in Kooperation mit dem Museum zur Geschichte von Christen und Juden und dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Oberschwaben eine Diskussionsveranstaltung über die Bedeutung von biblischen Texten in der ökologischen Krise und erstmals in Laupheim eine Toralernwoche an. Die vier Abende sind vom 18. Juli bis 21. Juli jeweils 19.30 bis 21.45 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die fünf Bücher Mose, Tora genannt, sind zentrale Texte für den jüdischen Glauben. Sie lehren Selbsterkenntnis: Adam heißt Mensch, besser Erdling, von Erde genommen – also elementar mit seiner Umwelt verbunden. Eingehaucht bekommt dieses Wesen als Gottes Gabe Atem und Leben – so wird es gar zum „Bild“ Gottes. Was aber ist der Auftrag des Schöpfers für sein Ebenbild? In der Tora-Lernwoche stellt sich die Frage, wie sich diese Verantwortung in eine Zeit hinein buchstabiert, in der immer deutlicher zu Tage tritt, wie sehr menschliches Verhalten die Kapazitäten der Umwelt strapaziert, ja grenzwertig belastet.

Diskutiert und gelernt wird mit Rabbiner Dr. Yeshaya P. Balog. Er besuchte traditionelle jüdische Tora-Akademien in London und Israel und studierte Judaistik in Heidelberg, London und Tübingen.. Zurzeit unterrichtet er in Jerusalem an einem Gymnasium und an einer technologischen Hochschule. Seine Art, die Tora zu interpretieren, steht in der Tradition der jüdischen Schriftauslegung und der modernen Orthodoxie. Wir erfahren, welche Bedeutung die Tora für das Leben und den Glauben von Juden hat.

Eingeladen sind alle, die an der Bibel und am christlich-jüdischen Gespräch interessiert sind – unabhängig von ihrer Glaubensrichtung. Falls vorhanden, sollte eine Bibel mitgebracht werden. Kenntnisse über das Judentum sind nützlich, werden aber nicht vorausgesetzt.

Die Teilnahme an allen Einheiten wird empfohlen. Die Teilnahme einzelnen Abenden ist möglich. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten.