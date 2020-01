Discopark B30 erstrahlt bald in frischer Schönheit

Im Discopark B 30 in Laupheim steht offensichtlich eine größere Renovierungs- und Verschönerungsaktion an: Am kommenden Samstag, 18. Januar, öffnet die Disco nochmals, um dann für einige Woche zu schließen.

Auf der Website heißt es: „Seit nun mehr als sechs Jahren ist das Discopark B 30 fester Bestandteil von Laupheim und nicht mehr daraus wegzudenken. In diesen ganzen Jahren haben namenhafte DJs dazu beigetragen, dass nie Langeweile aufkam. Die Zeit mit Euch war der absolute Wahnsinn. Wir haben so viel erlebt, so viele gemeinsame Nächte verbracht.“

Die Betreiber danken ihren Gäste und kündigen an: „Hammer und Meißel liegen bereit und auch die Handwerker stehen schon in den Startlöchern.“ Denn „Nach einer so langen Zeit gibt es nun doch einiges was in die Jahre gekommen ist und nicht nur einen neuen Anstrich benötigt. Aber wir haben uns dieser Herausforderung gestellt.“

Es sei wie in jeder guten Beziehung: „Um sich aufregend und spannend zu halten benötigt man doch die eine oder andere Veränderung. Somit legt sich das Discopark B 30 unters Messer um frisch geliftet und straff wieder für euch da zu sein.“ Die Arbeiten werden ein paar Wochen in Anspruch nehmen.