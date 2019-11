Digitale Sprechstunde der SZ

Sie haben Probleme mit dem E-Paper der Schwäbischen Zeitung? Wir helfen Ihnen in unserer Digitalen Sprechstunde. Unsere Mitarbeiterinnen Sandra Boscher, Tamara Rölle und Aileen Rölle (von links) nehmen sich 20 Minuten Zeit, um Ihre Fragen individuell zu beantworten. Die erste Digitale Sprechstunde findet am Freitag, 8. November, von 13 bis 15 Uhr in der Redaktion der Schwäbischen Zeitung Laupheim, Mittelstraße 2, statt. Um telefonische Anmeldung unter 07351/ 5002 42 wird gebeten. Foto: sz